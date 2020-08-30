بـ 4 جنيهات فقط.. طريقة سهلة لتنظيف البوتاجاز

تواجه ربة المنزل صعوبة في تنظيف البوتاجاز، وتعانى كثيرا، مما يجعلها احيانا تتخطى هذه الخطوة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك تنظيف البوتاجاز بأسهل الطرق.

كشف موقع "wiki how" إليكى طريقة تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز.

مكونات التنظيف:

- صابون مواعين

- بيكربونات الصودا

- فرشاة تنظيف

_ليمون

طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز:



1- اغسلي حوامل الشعلات أولًا بصابون غسيل الأطباق والماء الجاري، لتزيلي أول طبقة من الدهون وبقايا الطعام.

2- أضيفي الماء على كمية وفيرة من بيكربونات الصودا لتصبح مثل العجينة لديكِ.

3- ثم غطي بها حوامل شعلات البوتاجاز واتركيها لمدة 20 دقيقة.

4- اغسليها بعد ذلك بالماء وافركي جيدًا باستخدام فرشاة التنظيف، ثم اتركيها حتى تجف.



طريقة تنظيف عيون البوتاجاز

- ضعى عيون البوتاجاز فى طبق كبير مع قطع من الليمون و صابون المواعين و المبيض

- نضع عليه ماء مغليًا و نتركة طوال الليل حتى الصباح ثم يدعك بقطعة من سلك المواعين ، ومسحها بقطعة قماش جافة.

