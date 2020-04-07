بـ الخل والمعجون.. طريقة سحرية لتنظيف البوتجاز

تسعى كل أم إلى تنظيف منزلها بشكل جيد وتعقيمه وحمايته من الأتربة والفيروسات التي من الممكن أن تدخل إلى المنزل لذلك يجب عليكي الاهتمام بنظافة المنزل وتطهيره.
طريقة تنظيف البوتاجاز و تلميعه:
- استخدمي معجون الخميرة لتغطية سطح البوتاجاز واتركيها الليلة ثم أزيل المعجون في الصباح التالي..
- انقعي عيون البوتاجاز في ماء دافئ بالصابون أو الخل والليمون لعدة دقائق ثم ادعكيهما لإزالة الأوساخ احرصي على تجفيفهم جيدا قبل الاستخدام لتفادى الصدأ.
- استخدمي اسفنجة طرية لتنظيف الأسطح الاستانلس ستيل حتى لا تنجرح.
- اخلطي ماء دافئ وصابون و 3 ملعقة خميرة كسائل تنظيف السطح لإضافة بريق خاص.
- امسحي بفوطة مبللة لإزالة أي ترسبات قبل استخدام البوتاجاز فى الطهي مرة أخرى.
- لصق الورق الحراري على سطح البوتاجاز الاستانلس حتى يقي البوتجاز من أى دهون قد تقع عليه مستقبليًا.
- مواظبة مسح أى دهون تقع على البوتاجاز أولًا بأول قبل أن تنشف و تبدأ بالسواد.
طريقة تنظيف البوتاجاز و تلميعه:
- استخدمي معجون الخميرة لتغطية سطح البوتاجاز واتركيها الليلة ثم أزيل المعجون في الصباح التالي..
- انقعي عيون البوتاجاز في ماء دافئ بالصابون أو الخل والليمون لعدة دقائق ثم ادعكيهما لإزالة الأوساخ احرصي على تجفيفهم جيدا قبل الاستخدام لتفادى الصدأ.
- استخدمي اسفنجة طرية لتنظيف الأسطح الاستانلس ستيل حتى لا تنجرح.
- اخلطي ماء دافئ وصابون و 3 ملعقة خميرة كسائل تنظيف السطح لإضافة بريق خاص.
- امسحي بفوطة مبللة لإزالة أي ترسبات قبل استخدام البوتاجاز فى الطهي مرة أخرى.
- لصق الورق الحراري على سطح البوتاجاز الاستانلس حتى يقي البوتجاز من أى دهون قد تقع عليه مستقبليًا.
- مواظبة مسح أى دهون تقع على البوتاجاز أولًا بأول قبل أن تنشف و تبدأ بالسواد.