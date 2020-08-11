باستخدام بيكربونات الصوديوم..3 خلطات قوية لتنظيف البوتجاز والفرن

ازالة دهون البوتجاز و الفرن من أكثر المشاكل التي تواجه النساء في تنظيف البوتجاز ، فهو يحتاج خلطات فعالة في إزالة الدهون وإذابتها ، مع ضرورة تنظيفه بشكل يومي لتجنب تراكم الدهون عليه بشكل يصعب إزالتها .





بحسب موقع wikihow إليكي 3 خلطات فعالة باستخدام بيكربونات الصوديوم ، تساعد في تنظيف البوتجاز بسهولة ..





1- خلطة الملح مع بيكربونات الصوديوم

قومي بخلط كميات متساوية من الملح و البيكربونات ، وضعي ملعقة من الماء حتى تحصلي على عجينة ، وقومي باستخدام الخليط لتنظيف البوتجاز وازالة الدهون المتراكمة .





2- الصابون السائل وبيكربونات الصوديوم

في وعاء اخلطي كوب من الصابون السائل مع فنجان من بيكربونات الصوديوم ، واخلطيهم جيدًا واستخدمي الخليط في تنظيف البوتجاز بالإسفنجة .





3- البيكربونات والليمون :

قومي برش بيكربونات الصوديوم على البوتجاز ثم قومي بفركه بالليمون وقطعة مبللة بالماء والخل ، فهذه الخلطة تساعد على ازالة الشحوم و الدهون .