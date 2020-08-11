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مرأة

باستخدام بيكربونات الصوديوم..3 خلطات قوية لتنظيف البوتجاز والفرن

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:15 م
تنظيف البوتجاز
تنظيف البوتجاز
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رشا عوني
ازالة دهون البوتجاز و الفرن من أكثر المشاكل التي تواجه النساء في تنظيف البوتجاز ، فهو يحتاج خلطات فعالة في إزالة الدهون وإذابتها ، مع ضرورة تنظيفه بشكل يومي لتجنب تراكم الدهون عليه بشكل يصعب إزالتها . 

بحسب موقع wikihow إليكي 3 خلطات فعالة باستخدام بيكربونات الصوديوم ، تساعد في تنظيف البوتجاز بسهولة ..

1- خلطة الملح مع بيكربونات الصوديوم 
قومي بخلط كميات متساوية من الملح و البيكربونات ، وضعي ملعقة من الماء حتى تحصلي على عجينة ، وقومي باستخدام الخليط لتنظيف البوتجاز وازالة الدهون المتراكمة . 

2- الصابون السائل وبيكربونات الصوديوم 
في وعاء اخلطي كوب من الصابون السائل مع فنجان من بيكربونات الصوديوم ، واخلطيهم جيدًا واستخدمي الخليط في تنظيف البوتجاز بالإسفنجة . 

3- البيكربونات والليمون : 
قومي برش بيكربونات الصوديوم على البوتجاز ثم قومي بفركه بالليمون وقطعة مبللة بالماء والخل ، فهذه الخلطة تساعد على ازالة الشحوم و الدهون . 
باستخدام بيكربونات الصوديوم..3 خلطات قوية لتنظيف البوتجاز والفرن
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