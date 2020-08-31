أمام القبر .. زوجة تكتشف خيانة زوجها بعد وفاته بأسبوع





حسب ما ورد في صحيفة " ميترو" أن رجل بالغ من العمر 77 عاما توفي الاسبوع الماضي ، بعد قصة حب دامت 30 عاما مع زوجته التي كان يحبها و هي حبه الأول و كف عينه عن نساءالعالم عندما قابلها " بحسب رواية الزوجة".





وعاشت الزوجة البالغ عمرها 67 عاما ، مع زوجها 30 عاما ، و تحملت معه أيامه الصعبة في بداية حياتهما الزوجية و كانت ترى سعادتها في أن سعادته حتى أصبح رجل أعمال شهير .





وصدمت الزوجة الأسبوع الماضي بعد وفاته عندما ذهبت صباح أحد الأيام لزيارة قبره بوجود أكثر من 20 شابا وشابة أمام المقبرة ، و تبين أنهم أولاده من زيجات مختلفة.





وأصيبت السيدة بصدمة عصبية حادة، بعد أن علمت ما قام به زوجها،

وخاصة أن الشباب أعمارهم ليست صغيرة، فإن اصغرهم عمره 15 عاما و أكبرهم عمره 24 عاما، مما يشير إلى أنه كان يخونها منذ زمن بعيد و هي لا تعلم.

اكتشفت زوجة مكلومة خيانة زوجها بعد وفاته بأسبوع ، عندما كانت تزور قبره ذات يوم ووجدت 20 شخصا يقفون أمام مقبرته يبكون فعندما سألت علمت أنهم أبنائه من زيجات مختلفة.