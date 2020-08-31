المالية: مستثمرون إقليميون و دوليون يشاركون في تسهيل إئتماني لمصر بـ2 مليار دولار





وقالت في تصريحات لها اليوم، إنه تم انضمام المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: «بنك المشرق، و بنك ABC الإسلامي ، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، و بنك ستاندرد تشارترد ، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية»، والمنظمون الرئيسون المفوضون: «بنك الخليج الدولي، وبنك أبو ظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبى المالي العالمي، وبنك دبى الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي»، والمنظم الرئيسي: «سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي.





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وأكد فهد عبد القادر القاسم الرئيس التنفيذي لشركة « الإمارات دبى الوطني كابيتال »، نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة في السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود في الدولة المصرية، معربًا عن ترحيب شركة الإمارات دبى الوطني كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعَّال في متطلبات التمويل المستقبلية لمصر.





وأوضح أن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبى الوطني تجاه عملائه الاستراتيجيين العالميين في ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل في كل الأشكال الإسلامية والتقليدية.



