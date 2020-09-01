أعراض تلف فلتر البنزين في السيارة ونصائح للحفاظ عليه مدى الحياة



تعتمد السيارة على العديد من الفلاتر لتقوم بعملها على أكمل وجه، فيوجد فلتر لتنقية هواء المحرك ويوجد فلتر لتنقية هواء التكييف وفلتر الزيت لتنقيته من الشوائب ورواسب الاحتكاك وآخر لتنقية البنزين.











ويحافظ فلتر البنزين على الطرمبة وعلى الرشاشات، فيقوم بتنقية البنزين الداخل للمحرك من الشوائب والأوساخ ويضمن وصول بنزين نظيف للسيارة وخال من أي شوائب.











وينخدع الكثير من سائقي السيارات في أعراض تلف فلتر البنزين لأنها تشابه أعراض تلف أجزاء أخرى، ففلتر البنزين يوجد له عمر افتراضي يصل إلى 60.000 كيلو متر.









وفي هذا السياق، نعرض عليكم مؤشرات وأعراض تلف فلتر البنزين في السيارة:





1- تأخر تشغيل المحرك في الصباح فعند انسداد الفلتر فإنه يمنع مرور الوقود اللازم لبدء تشغيل المحرك، مما يسبب في صعوبة التشغيل.





2- توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ، فعند اتساخ فلتر البنزين فيمنعه من أداء وظيفته الأساسية في تنقية الوقود وتمريرة للمحرك ليحترق وينتج الطاقة اللازمة للتشغيل، وهو ما يترتب عليه توقف كامل للمحرك.





3-ملاحظة بطء في السيارة، فعندما تشعر بتباطؤ شديد في تسارع وعزم السيارة فقم بالكشف عن فلتر البنزين.











وللحفاظ على فلتر البنزين لأطول وقت ممكن، يجب أن تمتنع عن تعبئة سيارتك بأي نوع وقود سوى بنزين 95 لأنه تقريبا خال من الأوساخ والشوائب ويمنح سيارتك أداءً قويا ويحافظ على فلتر البنزين من الانسداد.