AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفيديو كوميدي.. دنيا سمير غانم تتقمص مهنة الكوافيرة وتصفف شعر شقيقتها إيمي

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:06 م
ايمي سمير غانم و
ايمي سمير غانم و دنيا
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنان دنيا سمير غانم، جمهورها بفيديو كوميدي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دنيا سمير غانم متقمصة دور الكوافيرة محاولة تصفيف شعر شقيقتها إيمي بطريقة ساخرة.

يذكر أن آخر أعمال النجمة إيمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

اقرأ أيضا:

المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أبلغ الشرطة لإبعاد الشبهة عنه.. موظف بعابدين يقتل والدته خنقا لرفضها زواجه من حبيبته

بـ لوك غريب و جرئ.. جويل مردينيان تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

ابعد عن المطبلاتية.. 7 رسائل مثيرة للجدل من ميدو لـ مرتضى منصور

إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة

خلعت الكتافات من قميصه| أول تحرك برلماني ضد التعدي على مقدم شرطة

فى منتصف الليل .. تفاصيل خناقة طارق العشري والسقا داخل معسكر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة مع أحمد السقا وأحمد رزق.. هجوم شرس على شريف منير

دراسة تكشف خرافة كبيرة عن فيتامين د .. اعرف التفاصيل

قصة سيارة ياسمين صبري.. صور فيسبوك مفبركة.. والسيارة موديل مختلف وسوداء اللون