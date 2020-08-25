بإطلالة جذابة.. دنيا سمير غانم تتألق رفقة زوجها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصور جديدة لها رفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء.





ظهرت دنيا سمير غانم في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأبيض المزين الدوائر ذات اللون الأسود.





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وانتعلت دنيا سمير غانم حذاء صيفي مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.









أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على طرلاء شفاه باللون الأحمر.



