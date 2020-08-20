أوف شولدر.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها على إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها رفقة أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.
وظهرت دنيا سمير غانم، مرتدية بنطالا جذابا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، مرتدية معه بلوزة بسيطة باللون الأخضر، وتتميز بتفصيلة الأوف شولدر التى تبرز جمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.
كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها.
ووضعت اسوارة ذهبية في يديها لأكمال ظهورها الجذاب.