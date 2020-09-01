احترس من الالتهابات الجرثومية.. تعرف على تأثير داء السكري على القدمين

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن كل مريض مصاب بداء السكري عرضة للإصابة بالقدم السكري بنسبة لا تقل عن 15%، وهى نسبة عالية، مما يتطلب من مرضى السكري الاهتمام يالقدمين بشكل أكبر، وتفادي مضاعفات القدم السكري وما ينتج عنها من تهديد لحياة المريض وصحته.
وأضاف الدالي، أن مرض السكري يؤثر على أجزاء كثيرة من أجهزة الجسم ، ومنها القدمين، حيث يسبب تلف في الأعصاب ، وضعف في الدورة الدموية مما يجعل القدمين أكثر عرضة للإصابات والجروح والبثور ، ويكون التئامها صعبا ويستغرق وقتًا طويلًا ، وتصبح عرضة للالتهابات الجرثومية، وقد تتفاقم لتتحول إلى تقرحات ويمكن أن يصل الأمر إلى حد البتر الجزئي أو الكلي للقدم.
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وفيما يتعلق بمدى تأثير السكري على القدمين، أوضح أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري، أن ارتفاع نسبة السكر بالدم يؤدي إلى تلف الأعصاب الطرفية بشكل تدريجي حيث تتلف الأنسجة وتظهر التقرحات دون شعور المريض، كما يحدث ضعف التروية الدموية في القدمين نتيجة ضعف انسياب الأكسجين والعناصر الغذائية إلى هذه المنطقة من الجسم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عدم اندمال الجروح ومن ثم تحولها إلى تقرحات سكرية مزمنة .
وأكد الدكتور وليد الدالي، أن مرض السكري يحدث ضعفًا في مقاومة الجراثيم إذا كانت نسبة السكر مرتفعة في الدم، وذلك عن طريق إضعافه لخلايا الدم البيضاء المتمركزة في القدمين، ولذلك تصاب الجروح والإصابات الصغيرة في القدم بالتهابات جرثومية، وهو ما يفسر أهمية الحفاظ على القدمين ووقايتهما في ظل الإصابة بداء السكري .