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مرأة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول الفاكهة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:30 م
علاقة السكري والفاكهه
علاقة السكري والفاكهه
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نهى هجرس
داء السكري أو مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما لا ينتج البنكرياس أي أنسولين أو ما يكفي من الأنسولين، ويساعد الأنسولين على تنظيم مستوى السكر في الدم إما عن طريق امتصاص الجلوكوز في الدم أو تخزينه في الجسم لاستخدامه في المستقبل.

ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" هل يمكن أن تتسبب الفاكهه في الإصابة بمرض السكري.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتجنب الفاكهة " ، وهو أمر يعتقده الكثيرون بشكل أعمى، على الرغم من وجود بعض الحقيقة في البيان ، إلا أنه ليس كل شيء صحيحًا وسنساعدك على فهمه، يمكن لنظام غذائي متوازن أن يفعل العجائب لجسمك وصحتك، يمكن أن توفر إضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائي التغذية اللازمة لجسمك على شكل فيتامينات أساسية وكربوهيدرات ومعادن، من ناحية أخرى ، يحتاج مرضى السكر إلى اتخاذ بعض الخيارات الدقيقة أثناء تناول الفاكهة  .

تختلف كل فاكهة من حيث عدد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية ويمكن أن تفيد الشخص حسب متطلبات جسمه، وفي حالة الشخص المصاب بداء السكري ، يمكن أن تسبب الفواكه المختلفة تغيرًا مختلفًا في مستوى السكر في الدم في الجسم. للبقاء في أمان ، يُنصح في الغالب بتجنب القليل من الفاكهة التي يمكن أن ترفع مستوى السكر في الدم .

ويمكن أن يتفاقم مرض السكري من النوع 2 بسبب ارتفاع مستويات الكربوهيدرات الفواكه غنية بالسكر ويمكن أن تساهم مستويات السكر المرتفعة في زيادة الوزن ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومرض السكري.
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