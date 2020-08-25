لمرضى السكري.. تناول هذا النوع من الأطعمة لضبط السكر

الشوفان

الشوفان مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ويمكنك صنع شوفان الخاص بك في المنزل عن طريق إضافة الخضار من اختيارك وبعض التوابل ، مما يجعلها وجبة صحية على الإفطار.



