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مرأة

لمرضى السكري.. تناول هذا النوع من الأطعمة لضبط السكر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 10:31 م
أطعمة لمرضى السكري
أطعمة لمرضى السكري
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نهى هجرس
يعد النظام الغذائي المغذي جزءًا مهمًا من أسلوب الحياة الصحي لـ مرضى السكري، واتباع نظام غذائي صحي غني بالمواد المغذية ومنخفض السعرات الحرارية هو أفضل خطة غذائية لمرضى السكري لأنه يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وهذا لا يعني أن نظامك الغذائي لمرضى السكري يجب أن يكون مملًا ولطيفًا، ويمكنك إضافة نكهة لوجبة مرضى السكري عن طريق تحضيرها بطرق مختلفة.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الأطعمة لمرضى السكري...

زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني خيار جيد لتناول وجبة خفيفة لمرضى السكري، سيوفر لجسمك جرعة جيدة من الألياف الغذائية والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة صحية ولذيذة ، فإن زبدة الفول السوداني على أعواد الخبز هي الخيار الأمثل.


الحبوب الكاملة
خبز الحبوب الكاملة غني بالألياف الغذائية والعناصر الغذائية الهامة الأخرى التي ستوفر لجسمك العديد من الفوائد الصحية ، والتي تشمل تحسين مستويات السكر في الدم ، وخفض السمنة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب ، على سبيل المثال لا الحصر ، إذا كنت تريد شيئًا صحيًا ولذيذًا لتناول وجبة خفيفة ، فإن شطيرة الحبوب الكاملة المحشوة بالدجاج مثالية لك.

الشوفان
الشوفان مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ويمكنك صنع شوفان  الخاص بك في المنزل عن طريق إضافة الخضار من اختيارك وبعض التوابل ، مما يجعلها وجبة صحية على الإفطار.


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