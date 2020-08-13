أعراض لا تتجاهلها.. تحذير لـ مرضى السكري من الإصابة بقدم شاركوت

حذر الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، مرضى السكري من الإصابة بقدم شاركوت التي تعد من أهم المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الإصابة بـالقدم السكرية، حيث تضعف عظام القدم، وتتأثر المفاصل وتأخذ القدم شكلا غير طبيعي، مقوس للأسفل، ومن الممكن أن تتسبب هذه الإصابة في بتر الأصابع أو الساق المصابة، لذلك ينبغي التماس الرعاية الفورية إذا ظهرت علامات أو أعراض قدم شاركوت.
وأضاف "الدالي" أن أول أعراض الإصابة بقدم شاركوت تتمثل في ظهور احمرار وتورم وتعرق في القدم المصابة على الرغم من عدم وجود ألم، فضلا عن تغيير شكل القدم و زيادة تفلطحه، وبدء ظهور التشوهات نتيجة تخلخل المفاصل، ويمكن أن يحدث هبوط في قوس القدم إذا كانت الإصابة في منتصف القدم وتُركت بلا علاج، ولذلك لابد من إجراء أشعة رنين مغناطيسي على القدم فور ملاحظة أي أعراض غريبة .
وأوضح أستاذ جراحة الاوعية الدموية وعلاج القدم السكري أن صعوبة علاج هذا المرض تكمن في صعوبة تشخيصه في بدايته لأنه يشبه تورم القدم بسبب وجود مياه زائدة في طبقة تحت الجلد أو وجود التهابات عميقة مما يتيح الفرصة للمرض أن يستمر في تدمير القدم لوقت أطول، ولكن العلاج السريع والمناسب قد يسيطر على المرض ويمنعه من التفاقم، حيث يتم استخدام بعض الوسائل الطبية كالجبيرة، أو الحمالة، أو الحذاء الطبي، أو الركيزة، أو الكرسي المتحرك لدعم تعافي القدم المصابة والمساعدة في شفاء العظام اللينة.