أعراض لا تتجاهلها.. تحذير لـ مرضى السكري من الإصابة بقدم شاركوت

حذر الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، مرضى السكري من الإصابة بقدم شاركوت التي تعد من أهم المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الإصابة بـ القدم السكرية ، حيث تضعف عظام القدم، وتتأثر المفاصل وتأخذ القدم شكلا غير طبيعي، مقوس للأسفل، ومن الممكن أن تتسبب هذه الإصابة في بتر الأصابع أو الساق المصابة، لذلك ينبغي التماس الرعاية الفورية إذا ظهرت علامات أو أعراض قدم شاركوت.

















وأضاف "الدالي" أن أول أعراض الإصابة بقدم شاركوت تتمثل في ظهور احمرار وتورم وتعرق في القدم المصابة على الرغم من عدم وجود ألم، فضلا عن تغيير شكل القدم و زيادة تفلطحه، وبدء ظهور التشوهات نتيجة تخلخل المفاصل، ويمكن أن يحدث هبوط في قوس القدم إذا كانت الإصابة في منتصف القدم وتُركت بلا علاج، ولذلك لابد من إجراء أشعة رنين مغناطيسي على القدم فور ملاحظة أي أعراض غريبة .







