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أخبار العالم

التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط درون وصاروخين لميليشيا الحوثي على السعودية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تمكنه من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لميليشا الحوثي في اليمن على مدينة خميس مشيط السعودية. 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط). 

كما أضاف أنه تمكنت القوات المشتركة للتحالف مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وتابع أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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