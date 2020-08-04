هل أنت منهم؟.. هؤلاء الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، حيث يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بهذا المرض دون معرفة أسباب واضحة لهذه الإصابة خصوصا السكري من النوع الأول إلا أن العوامل الوراثية، والبيئية، والفيروسية كلها من عوامل الخطورة للإصابة ب السكري من النوع الأول.





وأضاف "الدالي" أن سبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لا تزال غير واضحة، إلا أن هناك العديد من عوامل الخطر المهمة التي يجب الانتباه إليها مثل، زيادة وزن الجسم، والخمول البدني، والتقدم في العمر، وأعراض ما قبل السكري، وسوء التغذية، بما في ذلك تناول المشروبات السكرية بكثرة، فضلا عن السمات العرقية، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، ووجود تاريخ إصابة بسكري الحمل.







