طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.. ابتكار خلايا حديثة و8 أعشاب مجربة

مرض السكري هو مرض تكون فيه مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، ويأتي الجلوكوز من الأطعمة التي تتناولها، أما الأنسولين هو هرمون يساعد الجلوكوز في الوصول إلى الخلايا لمنحها الطاقة.
هناك نوعين من مرض السكري ، وهما النوع الأول والثاني ، ففي مرض السكري من النوع الأول لا ينتج جسمك الأنسولين، أما في مرض السكري من النوع 2 ، النوع الأكثر شيوعًا ، لا يصنع جسمك الأنسولين أو يستخدمه جيدًا بدون أنسولين كافي ويبقى الجلوكوز في الدم مما يزيد نسبة السكر .
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بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الجلوكوز في الدم إلى مشاكل خطيرة ويمكن أن يكون له مضاعفات خطيرة على العيون ، الكليتين ، والأعصاب .
كما يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا أمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى الحاجة إلى إزالة أحد الأطراف، و تصاب النساء الحوامل أيضًا بمرض السكري ، والذي يسمى سكري الحمل .
نجح فريق بحثي من معهد سولك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا ، في ابتكار خلايا من البنكرياس تنتج الأنسولين، حيث يمكن زراعتها في مرضى السكري من النوع الأول لتعد طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.
واستخدم الفريق البحثي الخلايا الجذعية لإنتاج خلايا بيتا المنتجة للأنسولين استجابة للجلوكوز عندما تتم عملية الزراعة في الفئران المصابة بالسكري، حيث تحدث الاصابة بمرض السكري عند وجود عدد قليل من خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين .
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وأجرى الباحثون التجربة على الفئران وإعطوهم الخلايا المبتكرة ، وبعدها لاحظ الباحثون أن الفئران لم تعد بحاجة إلى أدوية السكري أو العقاقير المثبطة للمناعة، والتي تضمن عدم رفض الجسم للخلايا المزروعة بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية .
كما أوضح الفريق الباحثي أن هذه الطريقة الجديدة لعلاج السكري في مراحل مبكرة من الاختبار، وأنه إذا نجحت كافة التجارب سيكون له دور كبير في علاج مرض السكري .
وقام الباحثون بزراعة خلايا البنكرياس التي استنبتت في بيئة ثلاثية الأبعاد تحاكي البنكرياس، في فأر مصاب بالسكري ، وجدوها تعمل على إنتاج الإنسولين وفي ضبط كميات السكر في الدم.
وركز الفريق البحثي عمله على بروتين يسمى بي دي-أل 1 وهو بمثابة حاجز، ومعروف بأنه يثبط الاستجابة المناعية للجسم، في محاولة للتحايل على النظام المناعي.
وقال فريق البحث :"عادة يتم القضاء على خلايا بشرية تزرع لدى فأر في غضون يوم أو يومين. لكننا اكتشفنا طريقة لتشكيل درع مناعية تجعل الخلايا البشرية خفية على النظام المناعي، والقدرة على زرع خلايا منتجة للإنسولين وحمايتها من الهجوم يقربنا كثيرا من علاج محتمل لمرض السكري من النوع 1".
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1- القرنفل، فهو يتميز بخصائصه الدوائية العلاجية الهائلة، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث مدى تأثيره الإيجابي في محاربة مرض السكر على المدى البعيد.
2- الكمون، فهذا النوع من الأعشاب معروف بقدرته السحرية على خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم.
3- الحلبة، فهي من الأعشاب المفيدة جدًا لصحة الإنسان، ولديها القدرة على خفض معدل السكر في الدم.
4- الكركم، وهو من التوابل الشهيرة والمعروفة بالقدرة على محاربة مرض السكري، فهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة والتي ثبت فعاليتها في مقاومة مرض السكري.
5- الريحان، أثبتت الدراسات أن الريحان يخفض مستوى الجلوكوز في الدم، فتناول الريحان بصفة منتظمة يضمن لك ضبط مستويات السكر في الدم .
6- الشمر، وهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي ، وكلها عناصر تساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم.
7- القرفة، وهي من التوابل المفيدة جدًا لمرضى السكر من النوع 2.
8- الزنجبيل، وينصح خبراء التغذية بإضافة القليل من الجنزبيل إلى الأطعمة، وذلك لفعاليته في تنظيم معدل السكر في الدم، نظرًا لاحتوائه على إنزيم نشط في مكافحة مرض السكري .
وهي طريقة بسيطة وشائعة في علاج السكري ، خاصة وأن الماء لا يحتوي على الجلوكوز والصوديوم أو الدهون أو الكوليسترول ، لذا هو أفضل مشروب يومي لمرضى السكري بعيدا عن الأعشاب والمشروبات الصحية الأخرى .
وأكدت دراسة علمية أجريت حول علاج السكر بالماء ، أن الأشخاص الذين يشربون حوالي 8 أكواب ماء في اليوم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 20% من الذين يتناولون كميات أقل .
وبحسب موقع healthline ، فالماء ليس علاج نهائي لمرض السكري لكنه يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم سواء للمصابين بالسكر أو الأصحاء ، لذا يفضل تناول من 6 إلى 8 أكواب بشكل يومي وكوب على الريق وكوب قبل النوم .