طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.. ابتكار خلايا حديثة و8 أعشاب مجربة





طريقة جديدة لعلاج مرض السكري نجح فريق بحثي من معهد سولك للدراسات البيولوجية في كاليفورنيا ، في ابتكار خلايا من البنكرياس تنتج الأنسولين، حيث يمكن زراعتها في مرضى السكري من النوع الأول لتعد طريقة جديدة لعلاج مرض السكري.





واستخدم الفريق البحثي الخلايا الجذعية لإنتاج خلايا بيتا المنتجة للأنسولين استجابة للجلوكوز عندما تتم عملية الزراعة في الفئران المصابة بالسكري، حيث تحدث الاصابة بمرض السكري عند وجود عدد قليل من خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الأنسولين .





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وأجرى الباحثون التجربة على الفئران وإعطوهم الخلايا المبتكرة ، وبعدها لاحظ الباحثون أن الفئران لم تعد بحاجة إلى أدوية السكري أو العقاقير المثبطة للمناعة، والتي تضمن عدم رفض الجسم للخلايا المزروعة بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية .





كما أوضح الفريق الباحثي أن هذه الطريقة الجديدة لعلاج السكري في مراحل مبكرة من الاختبار، وأنه إذا نجحت كافة التجارب سيكون له دور كبير في علاج مرض السكري .



