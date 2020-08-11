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ماذا يحدث لمرضى السكرى عند تناول اللب السورى

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:01 م
ماذا يحدث لمرضى السكرى
ماذا يحدث لمرضى السكرى عند تناول اللب السورى
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اسماء محمد
يحتاج مرضى السكرى الى الاهتمام باتباع نظام غذائي يناسب حالتهم ولكن فى بعض الاحيان يرغبون فى تناول التسالى مثل اللب السورى .. فما تأثيره عليهم؟

أوضح موقع "newsbeezer" أن إضافة اللب السورى إلى نظام الغذائي اليومي يحسن الصحة العامة للجسم بشكل أساسي لمرضى السكر ، تحتوي بذور عباد الشمس على نسبة جيدة من الدهون غير المشبعة ، والتي ثبت أنها أفضل أنواع الدهون لمرضى السكر .

يساعد تناول اللب السورى لمرضى السكر أيضًا على خفض مستويات السكر في الدم وتقليل معدل التمثيل الغذائي لمقاومة الأنسولين ، مما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة لدى مرضى السكر.
في دراسة بمجلة البحوث الكيميائية والصيدلانية ، فإن تناول اللب السورى لمرضى السكر يحسن بشكل كبير من مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2 عن طريق التحكم في حمض الكلوروجينيك ، مما يحد بشدة من انهيار سكر الجليكوجين الصيام "FBS" في الدم. خفض مرضى السكر.

فوائد أخرى للب السورى :

يقلل من أمراض القلب: قدرتك على موازنة الكوليسترول وخفض ضغط الدم المرتفع

يقلل من الإصابة بالسرطان: مجموعة من مضادات الأكسدة.

يحافظ على وظيفة الغدة الدرقية: لاحتوائه على عنصر السيلينيوم.

مكافحة التهاب المفاصل وأمراض العضلات: يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

يحسن المظهر الصحي للبشرة: لاحتوائه على فيتامين هـ.
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