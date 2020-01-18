فوائد لا حصر لها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب الأبيض؟

يعد اللب الأبيض من أهم أنواع التسالى التى يتناولها العديد من الأشخاص، كما أنه يحتوى على العديد من الفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة الغنية التى يحتاجها.





ووفقًا لموقع "sciencedirect" إليكم أهم فوائد تناول اللب الأبيض.





- يحتوي على نسبة جيدة من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

- يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يسهم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وعسر الهضم.

- يعتبر من أهم المصادر القوية والمفيدة للدهون الصحية.

- يساعد على خفض نسبة الكوليسترل في الدم، لذا هو مفيد لعلاج أمراض القلب والكوليسترول.

- يعالج مشكلة اضطرابات النوم، كما يساعد على تهدئة الأعصاب.

- كما يحتوى على كمية كبيرة من الألياف التى تساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير.