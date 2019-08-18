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نوع شهير من اللب.. يعزز الخصوبة ويقوى القلب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:03 ص
نوع شهير من اللب
نوع شهير من اللب يقوى عضلة القلب ويعزز الخصوبة
أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة شكاوى بعض الأشخاص، وبالأخص الرجال من ضعف عضلة القلب، لذلك نقدم لكم فوائد نوع شهير من اللب، يقوى القلب ويعزز الخصوبة لدى الرجال .

كشف موقع بولد سكاى عن 10 مفاجآت تفيد الجسم والصحة بشكل عام بعد تناول بذور البطيخ.

1-مفيد للقلب:
بذور البطيخ تحتوي على المغنيسيوم وتعزز من صحة القلب، وتساعد في تنظيم ضغط الدم كما انها تشتمل على مضادات الأكسدة ومضادات للالتهابات.

2-يحسن خصوبة الذكور:
بذور البطيخ تحتوي على الزنك وهو عنصر مفيد للجهاز التناسلي ويزيد من الحيوانات المنوية بما يساهم في زيادة خصوبة الذكور.

3-يقوي الجهاز المناعي
بذور البطيخ تحتوي علي الحديد والفيتامينات B التي تعزز جهاز المناعة.

4-مفيد لمرضي السكر:
بذور البطيخ لها آثار إيجابية في تنظيم السكر في الدم.

5-يساعد علي الهضم:
تحتوي بذور البطيخ على المغنيسيوم الذي يساعد على تحسين عملية الهضم .

6-يحسن صحة الجلد:
يساعد علي تحسين نسيج الجلد والمظهر العام، ومنع التجاعيد .

7-يساعد علي تقوية الذاكرة:
يساعد في تحسين الذاكرة ويعزز أيضا صحة الدماغ، ويعالج مرض الزهايمر.

8-يقلل من ارتفاع ضغط الدم:
يقلل من ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

9-تقويه االعظام:
تساعد في تقوية العظام ويزيد من كثافة المعادن في العظام،و يمنع هشاشة العظام .

10-يقلل من الكوليسترول:

بذور البطيخ مليئة بالألياف والأحماض الدهنية التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار

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