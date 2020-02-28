أبرزها اللب السوري.. تعرفي على أفضل الأطعمة لصحة البشرة

العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من الفتيات، وعلى عكس ما يظنه البعض الأمر لا يحتاج الكثير من المجهود أو إنفاق أموال كثيرة، كشف موقع " health line " عن أفضل الأطعمة لصحة البشرة، وتشمل :
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تحتوي الأنواع
الدهنية من الأسماك ، مثل السلمون ، على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل
من الالتهاب وتحافظ على ترطيب البشرة، كما أنها مصدر جيد للبروتين عالي الجودة وفيتامين
E والزنك.
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يحتوي الأفوكادو
على نسبة عالية من الدهون المفيدة ويحتوي على فيتامينات E و C ، والتي تعد مهمة لصحة البشرة، كما أنها تحتوي على
مركبات قد تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.
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يحتوي اللب
السوري او بذور عباد الشمس على فيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة الهامة للبشرة، التي
تساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة.
- تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين ، الذي يعمل بمثابة حاجب طبيعي للشمس وقد يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.