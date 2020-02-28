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مرأة

أبرزها اللب السوري.. تعرفي على أفضل الأطعمة لصحة البشرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:02 م
تعرفي على افضل الاطعمة
تعرفي على افضل الاطعمة لصحة البشرة
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رضوى حسام

العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من الفتيات، وعلى عكس ما يظنه البعض الأمر لا يحتاج الكثير من المجهود أو إنفاق أموال كثيرة، كشف موقع "  health line  " عن أفضل الأطعمة لصحة البشرة، وتشمل :

 

-         تحتوي الأنواع الدهنية من الأسماك ، مثل السلمون ، على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تقلل من الالتهاب وتحافظ على ترطيب البشرة، كما أنها مصدر جيد للبروتين عالي الجودة وفيتامين E والزنك.

-         يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون المفيدة ويحتوي على فيتامينات E و C ، والتي تعد مهمة لصحة البشرة، كما أنها تحتوي على مركبات قد تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

-         يحتوي اللب السوري او بذور عباد الشمس على فيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة الهامة للبشرة، التي تساعد على مكافحة الشيخوخة المبكرة.

    -  تعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين ، الذي يعمل بمثابة حاجب طبيعي للشمس وقد يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس.
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