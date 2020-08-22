AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:07 م
علامة في اللسان تشير
علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر
Advertisements
حياة عبد العزيز
يؤثر مرض السكري من النوع 2 على جسم الشخص بالكامل مع مجموعة متنوعة من العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير وفقًا للطب الصيني، حيث يحمل اللسان العديد من الدلائل على صحة المرء.

وبحسب موقع express من المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيصاب 366 مليون شخص بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة متزايدة لأدوات إضافية لفحص مرض السكري ومعرفة كيفية اكتشاف العلامات المبكرة للمرض لضمان العلاج المبكر، ووفقًا للدراسات، قد يحمل اللسان العديد من الأدلة بما في ذلك التحذير من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وكشف مركز Cleveland Clinic الطبي أن حرق الفم أو اللسان يمكن أن يكون علامة تحذيرية لـ مرض السكري.

وأضافت أنه يمكن أن يكون سببه مرض القلاع، وهو التهاب فطري يصيب الفم واللسان.

يوفر ارتفاع مستويات السكر في الدم في الفم واللعاب بيئة مثالية لنمو الفطريات.

قال الأطباء "الأشخاص المصابون بداء السكري يواجهون مخاطر أعلى من المعتاد من مشاكل صحة الفم".

في دراسة نُشرت في Diabetes in Control، تم إجراء مزيد من البحث على اللسان باعتباره مؤشرًا لمرض السكري من النوع 2.

وقالت الدراسة: "الطب الصيني التقليدي يستخدم تشخيص اللسان لعدة قرون ، لذلك استكشفت دراسة حديثة هذه الطريقة للتمييز بين الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 وغير المصابين به.

هذه هي الدراسة الأولى لفحص فعالية وقيمة تشخيص اللسان في مرض السكري من النوع 2.

أشارت الدراسة إلى أن: "مرض السكري (DM) هو مشكلة عامة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من المضاعفات الفموية مثل جفاف الفم.

وأكدت الدراسة أن يلعب تشخيص اللسان دورًا مهمًا في التشخيص السريري وعلاج مرض السكري في الطب الصيني التقليدي.

حثت هذه الدراسة في سمات اللسان للتمييز بين مرض السكري من النوع 2 والأفراد غير المصابين بداء السكري من خلال تشخيص اللسان غير الجراحي.

وكشفت الدراسة أن لون اللعاب الأصفر يشير للإصابة بمرض السكر.

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم الجوع المستمر ونقص الطاقة وفقدان الوزن والعطش الشديد وكثرة التبول.

إذا كنت قد عانيت من أي من هذه الأعراض بما في ذلك علامات غير عادية على لسانك ، فمن المهم التحدث مع طبيبك الذي سيكون قادرًا على تحديد السبب.

اقرأ ايضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة: علامات مرض السكر النمط الثاني قد تظهر في مرحلة الطفولة

خرافات حول مرض السكر وأطعمة تحميك من الإصابة وأعراض مبكرة يغفلها 90% من الناس

ترشيحاتنا

شيكابالا لـ أمير مرتضى بعد هدف الزمالك فى الأهلي: مش قولتلك هنكسب..فيديو

60 دقيقة.. كلاكيت تانى مرة.. القائم الأيمن يحرم الأهلي من التعادل بقدم قفشة

إجراءات متشابهة من مرتضى منصور والخطيب قبل القمة 120.. تعرف عليها

قبل القمة 120.. الأمن يمنع لاعب الزمالك من دخول استاد القاهرة

بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. سفير الكويت يزف بشرى للبنانيين

تحسن المناعة والنمو الجنسي | معلومات لا تعرفها عن الغدة الصغيرة

AdvertisementS

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري

تطورات جديدة في قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. تفاصيل

لأول سبتمبر.. وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية مستمرة في استقبال مصابي كورونا

شعبة الذهب تقدم نصيحة للمواطنين بشأن الشراء والبيع

تفاصيل العثور على طفل المنوفية مشنوقاً وعارياً داخل حظيرة مواشي

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة هيكل عظمي حتى الآن والمرحلة التالية ستربطه بحياة الناس

الصحة العالمية تنصح الأطفال في هذه السن بارتداء الكمامة

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

تصل لـ40 جنيها للوحدات السكنية و20 ألفا للمنشآت التجارية.. البرلمان يقر رسوم النظافة بعد غد

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. ديانا حداد تستعرض لياقتها.. شاهد

أوف شولدر.. رشا المهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر