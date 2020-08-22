علامة في اللسان تشير للإصابة بمرض السكر

يؤثر مرض السكري من النوع 2 على جسم الشخص بالكامل مع مجموعة متنوعة من العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير وفقًا للطب الصيني، حيث يحمل اللسان العديد من الدلائل على صحة المرء.





وبحسب موقع express من المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيصاب 366 مليون شخص بمرض السكري في جميع أنحاء العالم، هناك حاجة متزايدة لأدوات إضافية لفحص مرض السكري ومعرفة كيفية اكتشاف العلامات المبكرة للمرض لضمان العلاج المبكر، ووفقًا للدراسات، قد يحمل اللسان العديد من الأدلة بما في ذلك التحذير من ارتفاع نسبة السكر في الدم.





وكشف مركز Cleveland Clinic الطبي أن حرق الفم أو اللسان يمكن أن يكون علامة تحذيرية لـ مرض السكري





وأضافت أنه يمكن أن يكون سببه مرض القلاع، وهو التهاب فطري يصيب الفم واللسان.





يوفر ارتفاع مستويات السكر في الدم في الفم واللعاب بيئة مثالية لنمو الفطريات.





قال الأطباء "الأشخاص المصابون بداء السكري يواجهون مخاطر أعلى من المعتاد من مشاكل صحة الفم".





في دراسة نُشرت في Diabetes in Control، تم إجراء مزيد من البحث على اللسان باعتباره مؤشرًا لمرض السكري من النوع 2.





وقالت الدراسة: "الطب الصيني التقليدي يستخدم تشخيص اللسان لعدة قرون ، لذلك استكشفت دراسة حديثة هذه الطريقة للتمييز بين الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2 وغير المصابين به.





هذه هي الدراسة الأولى لفحص فعالية وقيمة تشخيص اللسان في مرض السكري من النوع 2.





أشارت الدراسة إلى أن: "مرض السكري (DM) هو مشكلة عامة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من المضاعفات الفموية مثل جفاف الفم.





وأكدت الدراسة أن يلعب تشخيص اللسان دورًا مهمًا في التشخيص السريري و علاج مرض السكري في الطب الصيني التقليدي.





حثت هذه الدراسة في سمات اللسان للتمييز بين مرض السكري من النوع 2 والأفراد غير المصابين بداء السكري من خلال تشخيص اللسان غير الجراحي.





وكشفت الدراسة أن لون اللعاب الأصفر يشير للإصابة بمرض السكر.





تشمل العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم الجوع المستمر ونقص الطاقة وفقدان الوزن والعطش الشديد وكثرة التبول.





إذا كنت قد عانيت من أي من هذه الأعراض بما في ذلك علامات غير عادية على لسانك ، فمن المهم التحدث مع طبيبك الذي سيكون قادرًا على تحديد السبب.



