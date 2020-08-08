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أخبار البلد

ابتعدوا عن الأبيض.. الصحة تحذر مرضي السكر

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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محمد غالي
أوضحت وزارة الصحة و السكان، مرضى السكر  يعاني من اعتلال البنكرياس وقلة أو انعدام إفراز الأنسولين وهو الهرمون المسئول عن التعامل مع السكر الجلوكوز الناتج عن تكسير النشويات والسكريات.

وأعلنت الوزارة، عن نصائح غذائية لمرضى السكر، وجاءت كالتالي:-


يجب الالتزام بتناول كميات محددة من النشويات والسكريات يوميا مما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات مثل القدم السكري وانفصال الشبكية وضعف أو فقدان البصر.


مكونات الوجبة المثالية لمريض السكر نصف الطبق خضروات طازجة أو مطهية والنصف الآخر ربع بروتين وربع النشويات مع شرب كوب من الماء.

الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه من مسببات الإرتفاع الحاد والمفاجاء للسكر في الدم لذلك يفضل تجنب المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض مثل الخبز الأبيض والفينو والكيك والمخبوزات كلها وأيضا الحلويات التي تحتوي على مثل المياه الغازية والعصائر، الدقيق والسكر والمشروبات عالية السكر.



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