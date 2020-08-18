تعالج السكر ومفيدة للشعر.. 8 فوائد للحلبة.. تعرفي عليها

فوائد الحلبة لا تعد ولا تحصى، منها تعزيز صحة البشرة وعلاج مشاكلها، وزيادة حليب الثدي للمرضعات، وعلاج ارتفاع السكر في الدم عند مرضى السكري.

وقدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية؛ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الفوائد الصحية لتناول الحلبة.

فوائد للحلبة صيدلية متكاملة.

1- تحتوي على كمية كبيرة من البروتين بنسبة 28.91% والتي تساعد على بناء الكتلة العضلية لذلك دائما انصح بزيت الحلبة لاستعادة نضارة الوجه واعطائه امتلاءة عن طريق التدليك وتركه لساعتين .

2- تحتوي أهم المعادن وهو الفوسفور المهم جدا لصحة العظام والأسنان والمهم جدا لتحسين عملية الهضم ومنع ارتخاء العضلات .

٣) تحتوي على الكولين الذي يعزز من صحة الكبد.



4- تحتوي على المركبات الاستروجينية النباتية المشابهة للهرمونات الأنثوية التي يفرزها الجسم وهي المسؤولة عن ظهور الصفات الأنثوية ، وهو ما يفسر تكبير وزيادة حجم الثدي وهو ما دفع شركات الأدوية لتصنيع حبوب وكبسولات من مادة الميوسيليج (إحدى مكونات الحلبة) وهي مواد محفزة لإفراز الهرمونات الأنثوية.

5- مصدر غني بالأحماض والفيتامينات يحتوي زيت الحلبة علي فيتامينات عديدة مثل فيتامين ج ، ب6 ، فيتامين أ كما تحتوي على أحماض مثل حمض الفوليك ، الثيامين ، الفايتك، ومجموعة من المعادن منها البوتاسيوم ، الحديد ، السيلينيوم ، وغيرها الكثير من المعادن والفيتامينات والأحماض الضرورية للجسم.

6 - مهمة لصحة الشعر يعمل زيت الحلبة علي زيادة نمو الشعر بشكل صحي ، كما تعمل علي معالجة تلف وجفاف الشعر ، تمنع التساقط والصلع ، تمنع تكوين القشرة ،كما يحتوي زيت الحلبة علي مركب الليثيسين الذي يساعد في الحصول علي شعر رطب صحي، بالإضافة إلى احتوائها على مركب النيكوتينك، وهو أحد البروتينات التي تساعد على نمو الشعر .

7- علاج السكري

تفيد الدراسات بأن زيت الحلبة يستطيع تخفيض مستوى السكر في الدم عن طريق زيادة عملية أيض الجلوكوز وتنشيط البنكرياس لافراز الانسولين ، لكن يمكن ان يزيد معدل انخفاض السكر في الدم عن الحد المطلوب لذلك يجب استشارة الطبيب اولا.

8 - تعتبر الحلبة أشهر دواء لمشكلة الحليب الضعيف عند المرضعات، حيث إنها حل سحري لإدرار الحليب حيث تؤخذ ملعقة من بذور الحلبة وتنقع في كوب من الماء وتشرب ، فقد بينت الدراسات الحديثة أن تناول كوب من الحلبة للمرضعات يضاعف كمية الحليب في الثدي.



فوائد الحلبة الحصى



تعد الحلبة من النباتات الغنية بالفوائد الصحية والغذائية التى تساعد الجسم فى التخلص من عدد كبير من الأمراض بل والوقاية منها.

ومن أهم فوائد الحلية الصحية علاج التهابات الحلق التى تنتشر بشكل واسع خلال فصل الشتاء بسبب الإصابة بنزلات البرد وفيروس الإنفلونزا.

وذكر موقع " healthline" أن تناول كوب الحلبة الدافئ يساعد فى تقليل آلام الحلق بل وقتل البكتيريا المتسببة فى الشعور بالالتهاب والحرقان وتقضي على الفطريات.

ويمكن تناول الحلبة فى صور أشكال مختلفة منها مشروب دافئ من الحلبة الحصى أو المطحونة، أو بذور الحلبة النابتة، أو استخدام الزيت الموضعي، ولكن أقوى تأثير فى علاج التهابات الحلق يحدث عند تناول المشروب الدافئ.

وأشار المركز الوطني للصحة التكميلية والمتكاملة إلى أن النساء الحوامل عليهن تجنب الحلبة لأنها تعرضهن لبعض المخاطر أخطرها الإجهاض.

فوائد زيت الحلبة

يحتوي زيت الحلبة على مجموعة من البروتينات التي تحمي الشعر من التساقط، وتوضح خبيرة التجميل غنى محمد أهم فوائده كالآتي:

- يحتوي على مادة الليستين وهي تعتبر بمثابة مرطب جيد للشعر وفروة الرأس.

- يعتبر محفزا لتدفق الدم في الأنسجة وهذه العملية إذا تمت في الأنسجة المكونة لفروة الرأس فإن ذلك يساعد على زيادة كفاءة عملية التغذية لبصيلات الشعر وهو بدوره يجعل الشعر أكثر صحة.

- يحتوي على مواد من شأنها إزالة السموم من البشرة عامة وفروة الرأس بشكل خاص حيث أن ذلك أيضا يعتبر عاملا هاما لصحة الشعر.

أفضل طريقة تحضير: امزجي ملعقة كبيرة من زيت الحلبة بملعقة زيت خروع ثم ضعى القليل من الخليط على أنامل أصابعك وقومى بتدليك فروة رأسك بحركات دائرية خفيفة، وكررى هذه العملية حتى تتأكدى من تغطية فروة رأسك بالكامل بالزيت لمدة 30 دقيقة، وقومى بغسل شعرك بالشامبو المخصص لنوعية شعرك وبتكرار هذة العملية يوميا ستتمكنى من الحصول على شعر كثيف وقوي.



فوائد الحلبة للشعر

فوائد الحلبة للشعر، تعتبر الحلبة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في علاج قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس وحب الشباب. إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بسبب انقطاع الطمث ، فنحن نوصي بشدة بالحلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الإستروجين وبالتالي تساعد في منع ترقق الشعر.

وكشف موقع هيلثي لاين، عن كيفية استخدام أقنعة الحلبة للشعر في المنزل

الأشياء التي ستحتاجها: زيت جوز الهند + بذور الحلبة

النسبة: 1: 2

الخطوات: سحق بذور الحلبة جزئيًا وسخنيها بزيت جوز الهند حتى تبدأ في الظهور باللون الأحمر. صفي المحلول وحفظه في وعاء زجاجي تحت الشمس لمدة لا تقل عن 7 أيام.

عدد مرات التكرار: دلكي فروة رأسك بلطف في الليل ، قبل يوم من غسل الرأس. يمكنك استخدام المحلول عدة مرات حسب عدد مرات الغسيل في الأسبوع.

الحلبة كمكيف للشعر

تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في علاج قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس،

الأشياء التي ستحتاجها: زيت زيتون + مسحوق الحلبة

النسبة: 1: 2

خطوات: سخني زيت الزيتون لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم اخلطي مسحوق الحلبة فيه. أثناء خلط المكونات معًا ، سيبرد الزيت نفسه. خذي كرة قطنية واغمسيها بداخل الخليط وضعي الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة واغسلي شعرك بالماء البارد.

عدد مرات التكرار: مرتين في الأسبوع

الحلبة لرقائق قشرة الرأس

تحتوي بذور الحلبة أيضًا على نسبة عالية من البروتين وحمض النيكوتين ، والتي من المعروف أنها مفيدة ضد تساقط الشعر وقشرة الرأس.

الأشياء التي ستحتاج، اللبن الرايب وعصير ليمون ومسحوق الحلبة.

النسبة: 1: 2: 1

الخطوات: قبل غسل رأسك ، اخلطي مسحوق الحلبة مع اللبن الرائب. تأكد من عدم تكون كتل أثناء مزجه في عجينة ناعمة. أضيفي نصف أو 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة أخرى إذا كان شعرك طويلًا. ضع العجينة على فروة رأسك. ثم اتركه بمفرده لمدة 40-50 دقيقة. اغسلي قناع شعرك بالشامبو.

عدد مرات التكرار: 2-3 مرات في الأسبوع

فوائد الحلبة المطحونة



تعرف الحلبة لتكبير الثدي من القدم عند المصريين، وتعد من الأعشاب المفيدة، كما تحتوى على نكهه قوية جدًا ، وتساعد بشكل كبير فى علاج مشكلات الرحم، وتساهم الحلبة بشكل كبير على زيادة انتاج حليب الأم الذى يعزز صحة ومناعة الطفل.

ووفقًا لموقع "very well family" إليكى فوائد شرب الحلبة مع الحليب لتكبير الثدي

شرب الحلبة مع الحليب لتكبير الثدي



الحفاظ على مستويات التستوستيرون:-

يساعد تناول الحلبة على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون الذى يساعد على تكبير الثدي، وخاصة عند إضافة الحليب.

إمداد الجسم بالعناصر الغذائية:-

يساعد تناول الحليب مع الحلبة على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التى تساعد على زيادة الأحماض الدهنية، والتى تساهم فى تكبير الثدي.

غنية بالبروتينات:-

يعد تناول الحلبة بالحليب على تعزيز الجسم بالعديد من البروتينات الهامة مثل الأحماض الأمينية التى تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، و بناء عضلات الثدي.

تعزيز إدرار الحليب:-

يعرف نبات الحلبة قديمًا عند النساء، بتحسينه من إنتاج الحليب، تحافظ الحلبة على صحة الأم بعد الولادة وتقيها من الأمراض المختلفة، وعند إضافة الحليب والعسل لها مما ينتج عنها تكبير الثدي.



الحلبة لتكبير الثدي طبيعيا

التمرين الصحيح:-

يساعدك تناول الحلبة بشكل يومى مع بعض التمارين مثل تمارين الضغط المعدلة ومكابس الصدر ومكابح الذراع التي يمكن أن تساعد في تكبير ثدييك، ولذلك قم بالتمارين يوميًا لمدة 30 دقيقة بشكل صحيح وسوف تلاحظ النتيجة.

تدليك الثدي:-

بخلاف تحسين الصحة العامة للثدي ، تزيد التدليك من الدورة الدموية وتمتد الأنسجة داخل الثدي حتى تجعلها تبدو كبيرة وثابتة، لذلك يمكنك وضع بعض زيت الحلبة في يدك وفركه ثم فرك الداخل في حركة دائرية لمدة 15 دقيقة.

الطعام الصحى:-

سوف يؤثر الطعام غير الصحي على جسمك بالكامل بما في ذلك ثدييك، وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ،سوف ترى بعض النتائج بشكل سريع مع تناول الحلبة أو وضعها داخل مكونات الطعام.



أرتداء حمالة الصدر الصحيحة:-

ارتداء حمالة صدر صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا يمكن أن يجعل ثدييك يبدو أصغر مما هو عليه بالفعل، ولذلك يفضل ان ترتدي صدرية تسمح لثديك بالرفع، وذلك بجانب تناول مشروب الحلبة بشكل يومى.

تناول الحلبة بشكل طبيعى:-

تحتوى عشبة الحلبة على العديد من الفيتامينات، وتساعد الحلبة فى تحفيز هرمونات تكبير الثدي مثل الاستروجين والبروجستيرون الذى يساعد على تكبير الثدي بشكل كبير.



زيت الحلبة لتكبير الثدي فى أسبوع



يساعد زيت الحلبة على تكبير حجم الثدي بشكل كبير وغير مضر، وذلك لاحتوائه على هرمون الإستروجين الذي يزيد إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن زيادة حجم الثدي، كما يزيد معدل الحليب في الثدي، ولذلك يفضل ستخدام زيت الحلبة لتكبير الثدي.



يساعد زيت الحلبة عند وضعه على الثدي مع التدليك المستمر لمده 15 دقيقة، وسوف تلاحظين النتيجة فى أسبوع.



يساعد وضع زيت الحلبة مع التدليك المستمر على تنشيط حركة الدورة الدموية، وتقوية عضلات الثديين، وزيادة الحجم بصورة ملحوظة خلال أسبوع.

يساهم وضع زيت الحلبة مع الكريم المرطب على الثديين، أو مزجة مع أى زيوت عطرية ووضع كميات مناسبة على تكبير حجم الثدي

فوائد الحلبة بالعسل الاسود

مشروب الحلبة لا يفضل تناوله الكثير نظرا لأنها تترك رائحة في الفم والجسم، إلا أنها لها العديد من الفوائد التي يجهلها البعض، ودائما تنصح الأمهات بناتها عند الولادة بتناول الحلبة بالعسل الأسود.



وقال الدكتور عادل عبد العال، نائب رئيس أكاديمية اونتاريو للطب البديل بكندا، من خلال كتابه "الطب القديم"، إن الحلبة جاءت في البرديات كمشروب لعلاج مظاهر الشيخوخة ولحالات الإسهال والصرع، وجاءت على هيئة غسول لإزالة الشيب، وعلى شكل بخاخ لعلاج بعض أورام وآلام الصدر.

وأضاف عبد العال أن الأطباء القدامى استعملوا مشروب الحلبة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والكبد والمثانة والضعف الجنسي، وعند مزج الحلبة بالخل فإنه يعالج قروح الأمعاء والبواسير، وقد صنع القدماء من الحلبة دهانات لعلاج الأورام والحروق وأثار القروح والكلف وتحسين لون البشرة.

وتحتوى الحلبة على زيت مقوي له تأثيرات فعالة في تنشيط غدد الثديين وزيادة إدرار اللبن للمرضعات وهو فاتح للشهية ومفيدة للجهاز الهضمي ومنشط للمعدة وملين للأمعاء، وتستخدم الحلبة كعلاج للعديد من الأمراض مثل الربو والتهابات المسالك البولية والضعف العام.





ما فوائد زيت الحلبة للصدر



يقترح مستخدمو زيت الحلبة لتكبير الثدي طريقة استخدامه كما يلي.

تدفئة الزيت بدرجة حرارة الغرفة أو أدفأ قليلًا. وضع الزيت على الثدييين. القيام بتدليك الثديين بحركات دائرية من الخارج إلى داخل الثدي. الاستمرار في عملية التدليك مدة تتراوح بين 10-15 دقيقة يوميًا لزيادة تدفق الدم إلى منطقة الثدي وزيادة حجمه تدريجيًا.

وبالرغم من أنّ الزيوت قد تحتوي على خصائص مرطبة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ولها القدرة على حماية وتعزيز البشرة، إلا أنها لن تغير من حجم الثدي كما هي الإدعاءات، ويُمكن استشارة الطبيب المختص قبل البدء بتجربة تدليك الثدي.

فوائد الحلبة للوجه

قد يكون للحلبة العديد من الفوائد المحتملة للبشرة وللوجه، إليك قائمة بأهمها:

ترطيب البشرة، إذ تحتوي بذور الحلبة على مادة لزجة قد تساعد على ترطيب البشرة الجافة بشكل امن.

تحسين مظهر البقع أو العلامات التي قد تظهر على البشرة.

حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

تسريع التئام الجروح وتحفيز تكون خلايا جديدة.

مكافحة بعض الأمراض والمشاكل الجلدية، مثل الأكزيما وحب الشباب.

مكافحة علامات تقدم السن مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

علاج الهالات السوداء.

تقشير البشرة.

تنظيف مسامات البشرة.