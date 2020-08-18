فوائد الحلبة للشعر وطرق استخدامها

فوائد الحلبة للشعر، تعتبر الحلبة لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في علاج قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس وحب الشباب.





إذا كنت تعاني من تساقط الشعر بسبب انقطاع الطمث ، فنحن نوصي بشدة بالحلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الإستروجين وبالتالي تساعد في منع ترقق الشعر.

كشف موقع هيلثي لاين، عن كيفية استخدام أقنعة الحلبة للشعر في المنزل

الحلبة لنمو الشعر

الأشياء التي ستحتاجها: زيت جوز الهند + بذور الحلبة

النسبة: 1: 2

الخطوات: سحق بذور الحلبة جزئيًا وسخنيها بزيت جوز الهند حتى تبدأ في الظهور باللون الأحمر. صفي المحلول وحفظه في وعاء زجاجي تحت الشمس لمدة لا تقل عن 7 أيام.

عدد مرات التكرار: دلكي فروة رأسك بلطف في الليل ، قبل يوم من غسل الرأس. يمكنك استخدام المحلول عدة مرات حسب عدد مرات الغسيل في الأسبوع.

الحلبة كمكيف للشعر

فوائد الحلبة للشعر ، فوائد الميثي للشعر ، استخدامات الميثي للشعر ، كيف يكون الميثي جيدًا للشعر ، بذور الحلبة ، العناية بالشعر ، أقنعة الحلبة للشعر ، أسلوب الحياة ، تحتوي الحلبة على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في علاج قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس،

الأشياء التي ستحتاجها: زيت زيتون + مسحوق الحلبة

النسبة: 1: 2

خطوات: سخني زيت الزيتون لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم اخلطي مسحوق الحلبة فيه. أثناء خلط المكونات معًا ، سيبرد الزيت نفسه. خذي كرة قطنية واغمسيها بداخل الخليط وضعي الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 30 دقيقة واغسلي شعرك بالماء البارد.

عدد مرات التكرار: مرتين في الأسبوع

الحلبة لرقائق قشرة الرأس

فوائد الحلبة للشعر ، فوائد الميثي للشعر ، استخدامات الميثي للشعر ، كيف يكون الميثي جيدًا للشعر ، بذور الحلبة ، العناية بالشعر ، أقنعة الحلبة للشعر ، أسلوب الحياة ، إنديان إكسبرستحتوي بذور الحلبة أيضًا على نسبة عالية من البروتين وحمض النيكوتين ، والتي من المعروف أنها مفيدة ضد تساقط الشعر وقشرة الرأس.

الأشياء التي ستحتاج، اللبن الرايب وعصير ليمون ومسحوق الحلبة.

النسبة: 1: 2: 1

الخطوات: قبل غسل رأسك ، اخلطي مسحوق الحلبة مع اللبن الرائب. تأكد من عدم تكون كتل أثناء مزجه في عجينة ناعمة. أضيفي نصف أو 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة أخرى إذا كان شعرك طويلًا. ضع العجينة على فروة رأسك. ثم اتركه بمفرده لمدة 40-50 دقيقة. اغسلي قناع شعرك بالشامبو.

عدد مرات التكرار: 2-3 مرات في الأسبوع