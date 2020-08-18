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مرأة

ابتعدى عنها ..تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:10 ص
وصلات الشعر
وصلات الشعر
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لمياء الياسين
قد يكون  الصداع ناتجًا عن أسباب مختلفة ، مثل الإجهاد أو ارتفاع ضغط الدم أو حتى الطقس السىء ، ومن الممكن ايضا أن تكون الطريقة التي تختارينها لتصفيف شعرك  عاملًا رئيسيًا يسبب لك الصداع، و قد تؤدي بعض تسريحات الشعر التي تضغط على فروة رأسك إلى الشعور بالألم.

إليك أبرز تسريحات الشعر التي يمكن أن تسبب الصداع :

1. ذيل حصان

يوجد تحت بصيلات شعرك وفي فروة رأسك أعصاب حساسة للغاية قد تؤدي تسريحة ذيل الحصان إلى إحساس بالضيق في العديد من الأعصاب دفعة واحدة ، مما قد يؤدي إلى صداع، دائم وهذه الحالة شائعة جدًا وتُعرف بمتلازمة صداع ذيل الحصان .

2. بندانه الرأس حول الجبهة

قد يصاب الأشخاص الذين يرتدون بندانات أو طوق الرأس الضيقة أيضًا بالصداع والذى ويمكن أن يحدث عندما يضع شيء ما على رأسك ضغطًا مستمرًا على جبهتك أو فروة رأسك، وإذا كنت ترتدي أغطية رأس ضيقة لفترة طويلة ، فقد يزداد الألم سوءًا.

3. الضفائر الضيقة

يمكن أن تسبب الضفائر شديدة الضيق أيضًا صداع  فعندما تقومين تقومين بتجديل شعرك بإحكام شديد ، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على فروة رأسك ، بالإضافة إلى إتلاف شعرك ، قد يؤدي إلى صداع.

4. وصلات الشعر

قد تمنحك وصلات الشعر المضفرة بإحكام لوك مختلف  لكنها قد تؤدي أيضًا إلى صداع قوي. تؤدي إضافة هذا الوزن الزائد إلى شعرك إلى إحداث توتر في رأسك ، ويمكن أن يتسبب الشد المفرط لفروة الرأس وبصيلات الشعر في جعل الأعصاب في فروة الرأس حساسة. على عكس أي تسريحة شعر أخرى ، فإن وصلات الشعر يتم ارتداؤها باستمرار مما يؤدي إلى استمرار الضغط على فروة رأسك.

ابتعدى عنها ..تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن
ابتعدى عنها ..تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن
ابتعدى عنها ..تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن
ابتعدى عنها ..تسريحات شعر تصيبك بمرض مزمن
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