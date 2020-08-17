بدون مسكنات.. حيل للتخلص من الصداع في دقائق

هل تعانى من الصداع النصفى وأعراضه المزعجة إليك أطعمه سريعه تساعد على تهدئة الصداع النصفى بدون مسكنات إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



-الخضراوات الورقية









مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم ، وهو فعال في علاج الصداع النصفي و تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي ، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق تناول كوب من السبانخ المسلوق عندما تشعر بألم في رأسك.





- بذور الكتان





بذور الكتان مصدر غني للأوميجا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي نظرًا لأن العديد من حالات الصداع تنتج فقط عن الالتهابات ، فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.





- البروكلي

مصدر غني للمغنيسيوم. تناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي.







- حليب قليل الدسم

يمكن أن يساعدك الحليب قليل الدسم بشكل أفضل. ليس ذلك فحسب ، بل يحتوي الحليب منزوع الدسم أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يتحكمان في تأثيرات الصوديوم ويبقيان مستويات ضغط الدم تحت السيطرة ، مما يمنع ظهور الصداع.