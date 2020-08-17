AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون مسكنات.. حيل للتخلص من الصداع في دقائق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:02 ص
صداع
صداع
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من الصداع النصفى وأعراضه المزعجة إليك أطعمه سريعه تساعد على  تهدئة الصداع النصفى بدون مسكنات إليك أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
-الخضراوات الورقية

مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم ، وهو فعال في علاج الصداع النصفي و تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي ، والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق تناول كوب من السبانخ المسلوق عندما تشعر بألم  في رأسك.

- بذور الكتان

بذور الكتان مصدر غني للأوميجا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي  نظرًا لأن العديد من حالات الصداع تنتج فقط عن الالتهابات ، فإن اتباع نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد في تهدئة الصداع.

 - البروكلي

مصدر غني للمغنيسيوم. تناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي.

- حليب قليل الدسم

يمكن أن يساعدك الحليب قليل الدسم بشكل أفضل. ليس ذلك فحسب ، بل يحتوي الحليب منزوع الدسم أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يتحكمان في تأثيرات الصوديوم ويبقيان مستويات ضغط الدم تحت السيطرة ، مما يمنع ظهور الصداع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 نصيحة لتخفيف الصداع النصفي فى الحال

لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة

لتجدد النشاط.. أطعمة تحارب الإجهاد والتعب

النتيجة مذهلة.. 5 أطعمة تخلصك من الصداع النصفى.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

غرائب وطرائف.. رجلان يتزوجان من سيارة

كانوا برفقة رئيس الوزراء الروسي.. إصابة عدة صحفيين بفيروس كورونا

رئيسة النواب الأمريكي تدعو إلى انعقاد المجلس بشكل طارئ.. لهذا السبب

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

للرجال.. نوع مهمل من البذور يخلصك من التهاب البروستاتا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. لحظة سقوط دراج إيطالي من فوق جسر مرتفع.. فيديو