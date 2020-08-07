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مرأة

صداع التوتر .. اكتشف الأعراض وعلامات الخطر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صداع التوتر .. اكتشف
صداع التوتر .. اكتشف الاعراض وعلامات الخطر
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اسماء محمد
يعد صداع التوتر من أكثر أنواع الصداع انتشار وهو الصداع الذي نعتقد أنه يومي وعادي ولايستدعى استشارة الطبيب إلا فى حالات معينة.
واوضح موقع "NHS" أن أعراض صداع التوتر تجعلك تشعر وكأنها وجع مستمر يؤثر على جانبي الرأس، و قد تشعر بشد عضلات الرقبة والشعور بالضغط خلف العينين.

عادة لا يكون صداع التوتر شديدًا بما يكفي لمنعك من القيام بالأنشطة اليومية، ويستمر لمدة 30 دقيقة إلى عدة ساعات ، ولكن يمكن أن تستمر لعدة أيام.
يعاني معظم الأشخاص من صداع التوتر في مرحلة ما من عمرهم، ولكنها أكثر شيوعًا عند المراهقين والبالغين، وتعانى النساء منها أكثر من الرجال.

يعاني بعض البالغين من صداع التوتر أكثر من 15 مرة في الشهر لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل، ويُعرف هذا بصداع التوتر المزمن .

راجع طبيبك إذا أصبت بالصداع عدة مرات في الأسبوع أو كانت شديدة.

ورغم بساطة هذا النوع من الصداع  إلا انه يجب استشارة الطبيب بشكل فوري.

إذا زاد الصداع فجأة ولا تشبه أي شيء لديك من قبل ،يصاحبه تيبس شديد في الرقبة وحمى وغثيان وقيء وارتباك إذا كان بعد حادثا ، و مصحوبًا بضعف أو تنميل أو تداخل في الكلام أو ارتباك.
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