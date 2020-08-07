صداع التوتر .. اكتشف الأعراض وعلامات الخطر

يعد صداع التوتر من أكثر أنواع الصداع انتشار وهو الصداع الذي نعتقد أنه يومي وعادي ولايستدعى استشارة الطبيب إلا فى حالات معينة.

واوضح موقع "NHS" أن أعراض صداع التوتر تجعلك تشعر وكأنها وجع مستمر يؤثر على جانبي الرأس، و قد تشعر بشد عضلات الرقبة والشعور بالضغط خلف العينين.





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عادة لا يكون صداع التوتر شديدًا بما يكفي لمنعك من القيام بالأنشطة اليومية، ويستمر لمدة 30 دقيقة إلى عدة ساعات ، ولكن يمكن أن تستمر لعدة أيام.

يعاني معظم الأشخاص من صداع التوتر في مرحلة ما من عمرهم، ولكنها أكثر شيوعًا عند المراهقين والبالغين، وتعانى النساء منها أكثر من الرجال.





يعاني بعض البالغين من صداع التوتر أكثر من 15 مرة في الشهر لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل، ويُعرف هذا بصداع التوتر المزمن .





راجع طبيبك إذا أصبت بالصداع عدة مرات في الأسبوع أو كانت شديدة.





ورغم بساطة هذا النوع من الصداع إلا انه يجب استشارة الطبيب بشكل فوري.



