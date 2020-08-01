لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة

يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحتك بطرق سلبية، في حين أن الإجهاد على المدى القصير أمر طبيعي ويمكن أن يساعدنا على التغيير بطرق إيجابية ، ولكن يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تدهور في نوعية حياتك على المستوى الجسدي .
كما يشير الخبراء إلى أن الإجهاد يمكن أن يؤثر سلبًا على جهاز المناعة، وعندما يكون الفرد قلقًا أو يشعر بإحباط شديد ، يميل جهاز المناعة إلى الضعف وينتج المزيد من هرمونات الإجهاد ، ويقلل من المناعة ويزيد من مستويات الالتهاب .
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ارز الأطعمة التى تساعد على تقليل الشعور بالإجهاد والاكتئاب.
- البطاطا الحلوة
يمكن أن يساعد تناول هذه الخضروات الغنية بالمغذيات ، والتي تعد مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات ، في خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، فيتامين C والبوتاسيوم في البطاطا الحلوة مفيدان للاستجابة للتوتر.
- الثوم
يحتوي الثوم على نسبة عالية من مركبات الكبريت التي تساعد على زيادة مستويات الجلوتاثيون ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر، وأشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للثوم يمكن أن يساعد في مكافحة الإجهاد وتقليل أعراض القلق.
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- البروكلي
ثبت أن النظام الغذائي الغني بالخضروات الصليبية ، وخاصة البروكلي ، يساعد على التحكم في مستويات التوتر، البروكلي غني أيضًا بالكبريترافان ، وهو مركب كبريت له خصائص عصبية وقد يوفر تأثيرات مهدئة.
- الأفوكادو
يمكن لفاكهة الأفوكادو أن تخفض مستويات الإجهاد بسبب ثرائها بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ وفيتامين أ وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، تزيد أحماض أوميجا 3 الدهنية من مزاجك وتقلل من التوتر والقلق .
- الكركم
العنصر النشط في الكركم ، الكركمين قد يساعد على تقليل مستويات الإجهاد عن طريق الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، تشير الدراسات إلى أن زيادة الكركمين في النظام الغذائي أدت أيضًا إلى زيادة DHA (حمض أوميغا 3 الدهني الضروري لنمو الدماغ) وتقليل القلق، كما يمكن استهلاك الكركم مع قليل من الفلفل الأسود لتحسين مزاجك.