لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة

- الأفوكادو

- الكركم

العنصر النشط في الكركم ، الكركمين قد يساعد على تقليل مستويات الإجهاد عن طريق الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، تشير الدراسات إلى أن زيادة الكركمين في النظام الغذائي أدت أيضًا إلى زيادة DHA (حمض أوميغا 3 الدهني الضروري لنمو الدماغ) وتقليل القلق، كما يمكن استهلاك الكركم مع قليل من الفلفل الأسود لتحسين مزاجك.







