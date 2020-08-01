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مرأة

لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:32 م
علاج التوتر
علاج التوتر
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نهى هجرس
يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحتك بطرق سلبية، في حين أن الإجهاد على المدى القصير أمر طبيعي ويمكن أن يساعدنا على التغيير بطرق إيجابية ، ولكن يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تدهور في نوعية حياتك على المستوى الجسدي  .

كما يشير الخبراء إلى أن الإجهاد يمكن أن يؤثر سلبًا على جهاز المناعة، وعندما يكون الفرد قلقًا أو يشعر بإحباط شديد ، يميل جهاز المناعة إلى الضعف وينتج المزيد من هرمونات الإجهاد ، ويقلل من المناعة ويزيد من مستويات الالتهاب .

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ارز الأطعمة التى تساعد على تقليل الشعور بالإجهاد والاكتئاب.

- البطاطا الحلوة 
يمكن أن يساعد تناول هذه الخضروات الغنية بالمغذيات ، والتي تعد مصدرًا جيدًا للكربوهيدرات ، في خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، فيتامين C والبوتاسيوم في البطاطا الحلوة مفيدان للاستجابة للتوتر.

- الثوم 
يحتوي الثوم على نسبة عالية من مركبات الكبريت التي تساعد على زيادة مستويات الجلوتاثيون ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات التوتر، وأشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم للثوم يمكن أن يساعد في مكافحة الإجهاد وتقليل أعراض القلق.


- البروكلي 
ثبت أن النظام الغذائي الغني بالخضروات الصليبية ، وخاصة البروكلي ، يساعد على التحكم في مستويات التوتر، البروكلي غني أيضًا بالكبريترافان ، وهو مركب كبريت له خصائص عصبية وقد يوفر تأثيرات مهدئة.

- الأفوكادو 
يمكن لفاكهة الأفوكادو أن تخفض مستويات الإجهاد بسبب ثرائها بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ وفيتامين أ وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية، تزيد أحماض أوميجا 3 الدهنية من مزاجك وتقلل من التوتر والقلق .

- الكركم 
العنصر النشط في الكركم ، الكركمين قد يساعد على تقليل مستويات الإجهاد عن طريق الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي، تشير الدراسات إلى أن زيادة الكركمين في النظام الغذائي أدت أيضًا إلى زيادة DHA (حمض أوميغا 3 الدهني الضروري لنمو الدماغ) وتقليل القلق، كما يمكن استهلاك الكركم مع قليل من الفلفل الأسود لتحسين مزاجك.






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