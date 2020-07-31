ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب مع اللحم؟

تحتوي جوزة الطيب على العديد من الفوائد الصحية، وعلى الرغم من أنه يستخدم بشكل شائع لنكهته أكثر من فوائده الصحية، إلا أن جوزة الطيب تحتوي على مجموعة رائعة من المركبات القوية التي قد تساعد في منع المرض وتعزيز صحتك العامة.
وكشفًا لما قدمه موقع " dilmah" إليكم أبرز فوائد جوزة الطيب على الصحة:
جوزة الطيب غنية بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك المركبات الفينولية والزيوت الأساسية والأصباغ النباتية ، وكلها تساعد على منع تلف الخلايا وقد تحمي من الأمراض المزمنة.
جوزة الطيب قد تقلل الالتهاب عن طريق تثبيط بعض الإنزيمات الالتهابية.
تظهر دراسات أنبوب الاختبار أن جوزة الطيب لها تأثيرات مضادة للبكتيريا ضد البكتيريا الضارة المحتملة، بما في ذلك E. coli و Streptococcus mutans .
وفقًا لـ لأبحاث، قد تساعد جوزة الطيب على تعزيز المزاج ، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.
يمكن أن تعزز المزاج، وقد وجدت دراسة أن مستخلص جوزة الطيب يسبب آثارًا مضادة للاكتئاب كبيرة.