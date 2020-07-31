ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب مع اللحم؟

تحتوي جوزة الطيب على العديد من الفوائد الصحية، و

على الرغم من أنه يستخدم بشكل شائع لنكهته أكثر من فوائده الصحية، إلا أن جوزة الطيب تحتوي على مجموعة رائعة من المركبات القوية التي قد تساعد في منع المرض وتعزيز صحتك العامة.





وكشفًا لما قدمه موقع " dilmah" إليكم أبرز فوائد جوزة الطيب على الصحة:





جوزة الطيب غنية بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك المركبات الفينولية والزيوت الأساسية والأصباغ النباتية ، وكلها تساعد على منع تلف الخلايا وقد تحمي من الأمراض المزمنة



