ماسك جوزة الطيب .. لعلاج التجاعيد والبشرة الباهتة وحب الشباب

يعد ماسك جوزة الطيب من الوصفات الغنية بالفوائد الهامة للبشرة وتزيد جمال المرأة بشكل غير متوقع حيث أنه قادر على علاج أكبر المشاكل التى تشوه جمال البشرة وتفسد مظهر المرأة.





وذكر موقع " Boldsky" أن ماسك جوزة الطيب مع القرفة يمكن أن يساعد على التخلص من حب الشباب كما يمنح بشرة صحية مشرقة.





كما يساعد ماسك جوزة الطيب مع القرفة في الحفاظ على مظهر البشرة شابة ومتوهجة.

مكونات ماسك جوزة الطيب

قرفة بودرة

جوزة الطيب بودرة

زبادى





طريقة استخدام ماسك جوزة الطيب

- ملعقة من مسحوق جوزة الطيب واضيفي بعض من مسحوق القرفة.

- أضيفي بعض الزبادي لعمل معجون سميك وضعيه على الوجه

- اغسلي الوجه بالماء ثم جففيه بلطف .



