مش بتروح ؟! .. ماسك فعال لعلاج حب الشباب بسرعة

يعد حب االشباب من أكثر المشكلات الشائعة بين المراهقين نتيجة للتغيرات الهرمونية والاضطرابات النفسية ولكنها تزول بعد انتهاء هذه المرحلة العمرية في اغلب الحالات.

ولكن بعض الشباب والفتيات يستمر معهم ظهور حب الشباب لفترة كبيرة دون أن تزول حتى بعد الانتهاء من فترة المراهقة مما يجعلهم يعيشون معاناة كيفية التخلص منها بسرعة.





وذكر موقع " boldsky " أن ماسك القرفة يعد من أفضل الاقنعة حب الشباب بسبب الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا الموجودة في القرفة تجعلها فعالة في علاج مشكلة حب الشباب على الوجه بسرعة.









مكونات ماسك القرفة:





قرفة

عسل





طريقة عمل ماسك القرفة:





- خذ بعض من مسحوق القرفة وأضف إليه بعض العسل.

- اخلطي المكونات معًا وضعيها على الوجه وانتظر بعض الوقت واغتسل بالماء البارد.

- يمكن أن يساعد استخدام هذا العلاج مرتين في اليوم على منح مظهر خال من حب الشباب.