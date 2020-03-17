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مرأة

غريبة بس أكيدة.. وصفة طبيعية تجعل البشرة متألقة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:13 ص
علاج فيروس كورونا
علاج فيروس كورونا
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اسماء محمد
تعاني الكثير من السيدات من عدم تألق الوجه أو جاذبيته وهذا يرجع إلى عدم نضارة البشرة وفقدانها النعومة والحيوية مما يقلل من جمال وجه المرأة. 

توجد وصفات عديدة للتغلب على هذه المشكلة لكن ليست جميعها تأتي بنتائج أكيدة، لذا نقدم لكم وصفة لها مفعول السحر في علاج مشاكل البشرة وذلك وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاي الهندي. 
مكونات الوصفة غريبة:
1 ملعقة كبيرة من الجلسرين
1 ملعقة كبيرة عصير طماطم

طريقة استخدام الوصفة :

- الجمع بين كل من المكونات في وعاء حتى تحصل على لصق ثابت.
- ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة.
- اغسليه بالماء العادي، وكرري هذا مرة واحدة في اليوم للنتيجة المطلوبة.
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