غريبة بس أكيدة.. وصفة طبيعية تجعل البشرة متألقة

تعاني الكثير من السيدات من عدم تألق الوجه أو جاذبيته وهذا يرجع إلى عدم نضارة البشرة وفقدانها النعومة والحيوية مما يقلل من جمال وجه المرأة.





توجد وصفات عديدة للتغلب على هذه المشكلة لكن ليست جميعها تأتي بنتائج أكيدة، لذا نقدم لكم وصفة لها مفعول السحر في علاج مشاكل البشرة وذلك وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاي الهندي.

مكونات الوصفة غريبة :

1 ملعقة كبيرة من الجلسرين 1 ملعقة كبيرة عصير طماطم

طريقة استخدام الوصفة :