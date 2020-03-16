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مرأة

3 ماسكات من اللبن لعلاج البشرة المجهدة

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:34 م
3 ماسكات من اللبن
3 ماسكات من اللبن لعلاج البشرة التعبانة
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اسماء محمد
تعانى النساء من مشاكل كثيرة في البشرة يرجع معظمها لتعرض البشرة للارهاق والاجهاد وفقدانها بعض العناصر المفيدة الموجودة فيها.. ويحتوى اللبن على مواد قادرة على اصلاح هذه المشاكل.

نقدم لكم طريقة عمل 3 ماسكات من اللبن لعلاج التجاعيد والخطوط الدقيقة وشحوب الوجه وفقدان النضارة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات ماسك اللبن وقشر التفاح:
قشر التفاح 
عصير البرتقال
مسحوق الكركم
عسل

طريقة عمل ماسك اللبن وقشر التفاح:
أضيفي قشر التفاح وعصير البرتقال في وعاء وقلبي جيدا. 
ضعي مسحوق الكركم للعسل وقلبي جيدا ثم اضيفيه على الخليط السابق. 
أضيفي ملعقتين كبيرتين من الحليب الى الماسك وامزجي كل المكونات الرئيسية.
ضعي خليط قشر التفاح على الوجه لمدة 20 دقيقة للحصول على بشرة ناعمة. 
يغسل بالماء الفاتر ويجفف بمنشفة قطنية.

مكونات ماسك اللبن والملح:
1 ملعقة صغيرة من ملح البحر
كوب من الحليب الطبيعي

طريقة استخدام ماسك اللبن والملح:
- قومي بخلط ملعقة صغيرة ملح البحر مع كوب حليب ويقلب جيدا .
- اغمسي وسادة قطنية ودوبي هذا المحلول في جميع أنحاء وجهك .
- بعد دقيقتين ، دلكيه بلطف بحركة دائرية.
- اشطفي هذا في الماء البارد واتبعي هذا العلاج في أيام بديلة.

يمتلك ماسك الملح والحليب فوائد متعددة وكثيرة فهو لايقتصر على فكرة جعل البشرة تبدو أصغر سنا ولكن يساعد أيضا في تطهير وإزالة الأوساخ الزائدة من الوجه.

الماسك الثاني: لبن وماء الورد 
مكونات الماسك:
لبن 
ماء الورد 

طريقة عمل الماسك:
- اخلطي الحليب مع ماء الورد بكميات متساوية.
- اخلطي كل المكونات بكميات متساوية. 
- اغمسي قطعة من القطن في هذا المزيج ثم ضعيها على المنطقة المصابة وارتكيها لمدة 15 دقيقة على الأقل.
- اغسلي الوجه جيدا بالماء البارد .
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