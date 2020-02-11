جوزة الطيب لها 8 فوائد و4 أضرار.. والمقادير الزائدة تسبب الوفاة.. واختلف العلماء قديما في حكمها.. وعلي جمعة يحسم الجدل

جوزة الطيب ثمرة تستخدم كبهارات على الطعام

المصريون القدماء استخدموا «جوزة الطيب» كدواء

تناول جرعات زائدة تصيب المرء بالتسمم

الأطباء:

لا حرج في استعمالها بمقادير قليلة لإصلاح نكهة الطعام

علي جمعة:

استخدام جوزة الطيب بكميات قليلة جائز شرعًا

وواصل: أنه اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر؛ قال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/ 71): [وقد سئل عن حكم أكلها، فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا].

وأوضح الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: أنه "لا مانع من استعمال القليل من جوزة الطيب لإصلاح الطعام والكعك ونحوه ،‏ ويحرم الكثير؛‏ لأنها مخدِّرة".

وأوضح الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي: أنه "لا مانع من استعمال القليل من جوزة الطيب لإصلاح الطعام والكعك ونحوه ،‏ ويحرم الكثير؛‏ لأنها مخدِّرة".

في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير.

وفي مؤتمر «الندوة الفقهية الطبية الثامنة .. رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية» المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء " والمعقود بدولة الكويت، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 - 24 من شهر مايو 1995، قالوا: «المواد المخدرة محرمة، لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين، ولا حرج في استعمال

وصرح شيخ الإسلام ابن دقيق العيد بأنها مسكرة، وبالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة عليها، وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت النص العام: «كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام»، والحنفية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة، وكل ذلك إفساد للعقل، فهي حرام على كل حال".

اختلفت آراء العلماء فيها إلى قولين: فجمهور العلماء على حرمة استعمال القليل منها والكثير، وذهب آخرون إلى جواز استعمال اليسير منها إذا كانت مغمورة مع غيرها من المواد، وقال ابن حجر الهيتمي - المتوفى سنة 974 هجرية - عن جوزة الطيب -: "عندما حدث نزاع فيها بين أهل الحرمين ومصر واختلفت الآراء في حلها وحرمتها طرح هذا السؤال: هل قال أحد من الأئمة أو مقلِّديهم بتحريم أكل جوزة الطيب.

1- تخفف الآلام، فهي تحتوي على مركبٍ يشبه تركيب مادة المنثول، والتي تتميّز بقدرتها على تخفيف الآلام التي تنتج من بعض الجروح والإصابات، وكذلك الالتهابات المزمنة، مثل: التهابات المفاصل.

2- تحافظ على صحة الجهاز الهضميّ، حيث تحتوي على الألياف التي تحفز عملية الهضم، كما أنّها تزيد من حركة عضلات الأمعاء، ممّا يعزّز إفراز العصارات الهضميّة التي تساعد في عملية الهضم.

3- تحافظ على صحة الدماغ، إذ تقلّل من حالات تدهور المسارات العصبيّة، كما تعزز وظيفة الإدراك، وتقلّل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر الذي يصيب الناس بمختلف الأعمار.

4- تنظف الجسم من السموم، فهي تتخلّص من السموم المتراكمة في أجهزة الجسم المختلفة، مثل: الكحول، والسموم العضوية الطبيعية، كما أنّها تذيب حصى الكلى، وتزيد من كفائة الكبد في أداء وظائفه.

5- تحافظ على صحة الفم، وذلك بفضل مضادات البكتيريا الموجودة فيها، والتي تجعلها من أفضل الوسائل التي تكافح أمراض الفم على اختلافها، كما توفر حمايةً خاصّةً للثة، والأسنان.

6- تقلّل من الأرق، حيث تعتبر علاجًا فعالًا للتخلّص من اضطرابات النوم، لاسيّما الأرق؛ وذلك لأنّها تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ جدًا من عنصر المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من التوتر العصبيّ، كما يزيد من إفراز هرمون السيروتونين الذي يساعد على الاسترخاء.

7- تحمي من الإصابة بسرطان الدم، ولعلّ هذه الخاصيّة لم تنتشر بعد، إلّا أنّ هناك دراساتٍ وأبحاثًا علميةً أثبتت أنّ لها استخدماتٍ مهمةً في مهاجمة الخلايا السرطانية.

8- تنظم ضغط الدم، والدورة الدموية؛ لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم، الذي يحفّز الأوعية الدموية على الاسترخاء، وبالتالي التقليل من ضغط الدم، وتنشيط الدورة الدموية، كما أنّها تسهّل عملية امتصاص العناصر الغذائية.





أضرار جوزة الطيب على الرغم من الفوائد الكثير التي تتمتع بها جوزة الطيب إلّا أنّ هناك بعض الدراسات التي أكدت أنّ لها بعض الأضرار، كما أكدت أن تناول جوزة الطيب بإفراط يتسبب في: 1- التسمم العرضيّ، وحرقة في المعدة. 2- قد تسبب الدوار، والهلوسة، والخدران، والتقيؤ. 3- نوباتٌ قلبيةٌ، وعدم انتظام خفقان القلب. 4- تليف الكبد، و تشنج الجسم.



