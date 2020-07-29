تحارب التوتر والإرهاق.. 3 أنواع من التوابل تعرفى عليها

هناك ثلاثة أنواع من التوابل لها مفعول السحر فى محاربة أعراض التوتر والاكتئاب، فهى بمثابة مضاد قوى للاكتئاب تحارب الإرهاق والقلق، إليك أبرز تلك التوابل يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





جوزة الطيب



أظهرت دراسة خاصية في جوزة الطيب تجعله مضادا ل لاكتئاب ، حيث يظهر تأثيرا إيجابيا كبيرا على الجهاز العصبي المركزي (CNS) الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي، لذلك يمكن أن يلعب جوزة الطيب دورًا محتملًا في إدارة الاكتئاب والقلق.









بذور الكتان



تحتوي بذور الكتان على كمية كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للاكتئاب.











أظهرت دراسة التأثير الإيجابي لبذور الكتان في اكتئاب ما بعد الولادة والقلق والإرهاق والصداع وتقلبات المزاج.











تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تنظيم الناقلات العصبية، وهي الخلل الوظيفي الذي يسبب الاكتئاب.











ما يجب القيام به: أضف بذور الكتان إلى العصائر الخاصة بك ، أو رشها على السلطة أو أضفها في المخبوزات.











الحبهان

تظهر العديد من الدراسات أن التوابل مثل الحبهان، التي نستخدمها في الطبخ اليومي، لها تأثير على الصحة العقلية.











تعالج المواد الكيميائية النباتية في الحبهان المشاكل المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي مثل الاكتئاب والقلق لذلك، يمكن أن يكون الحبهان علاجًا منزليًا محتملًا لمكافحة الاكتئاب.

