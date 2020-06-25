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مرأة

لعلاج الأرق.. ضع نقط من هذا الزيت على الوسادة قبل النوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:20 م
اسماء محمد
يعاني كثيرون من تذكر أمور كثيرة والانشغال بالتفكير فيها قبل النوم وليست هذه المشكلة الوحيدة للنوم فهناك من يعانى من الأرق أو كثرة الأحلام المرعبة والكوابيس أو شعور بالأرق وعدم القدرة على النوم المتصل وغيرها الكثير.

وذكر موقع "everydayhealth" أن البعض يلجأ لتغيير عادة السلوكيات فى الحياة للتغلب على مشاكل النوم مثل التوقف عن تناول الكافيين كالقهوة والشاى وممارسة الرياضية وتناول الطعام الصحى..إلخ.


ووجدت دراسة نشرت في مارس 2017 في  الجمعية البريطانية لممرضات الحالات الحرجة، حلا جديدا لعلاج مشكلة النوم أن زيت اللافندر الخام علاج فعال في تحسين جودة النوم لمرضى وحدة العناية المركزة (ICU) الذين يعانون من صعوبة في النوم. 

لذلك إذا جربت علاجات النوم الأخرى دون جدوى، فضع بضع قطرات من زيت اللافندر الخام على الوسادة قبل النوم او بجوارها فقط تأكد من عدم تناوله لأن ذلك قد يسبب أضرارًا صحية.
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