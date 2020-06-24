للوقاية من كورونا.. إليك 8 أطعمة تقوي الرئة وتحميها من الأمراض

تلعب الرئة دورًا حيويًا في مساعدة الجسم على العمل بشكل جيدا و إمداده بالأكسجين اللازم وللأسف تتعرض الرئة لبعض المشكلات الصحية نتيجة تعرضها للتلوث مثل استنشاق بعض المواد الكيمائية و السجائر والغبار.





وفى ظل ازمة انتشار فيروس كورونا من المهم جدا الحفاظ على سلامة وقوة الرئة حتى لايتمكن المرض من السيطرة عليها واصابة الانسان.

تساعد بعض الأطعمة فى تنظيف الرئة من التلوث وحمايتها من الاصابة ببعض المشكلات الصحية والتى عرضها موقع "food.ndtv " .

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ربط الباحثون وظائف الرئة الجيدة مع تناول كميات كبيرة من الفيتامينات C و E وبيتا كاروتين.

الجوز

يعتبر الجوز مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية . التى تحارب الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.





التوت

غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C مما يساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة بالخلايا الجسم.





البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين ج والكاروتينات والفولات والمواد الكيميائية النباتية التي تحارب العناصر الضارة في الرئتين.





فلفل حار

يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار على تحفيز الإفرازات ويحمي أغشية المخاطية من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، كما يحتوي على بيتا كاروتين والذي له تأثيرات كبيرة على تقليل العديد من أعراض الربو.





الزنجبيل

الزنجبيل ليس مجرد مضاد للالتهابات بل يساعد في إزالة السموم ويساعد فى طرد المواد الملوثة من الرئتين مما يزيد من صحة الرئة





بذور الكتان

وفقا لدراسة أجريت على الفئران ونشرت في مجلة BMC Cancer ، فإن النظام الغذائي الغنى ببذور الكتان يحمي أنسجة الرئة قبل التعرض للإشعاع ويقلل معظم الأضرار بعد التعرض.





الثوم

يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تحفز إنتاج الجلوتاثيون ، مما يساعد على التخلص من السموم ومسببات السرطان ، مما يساعد الرئتين على العمل بشكل جيد.



