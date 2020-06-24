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للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:38 م
اسماء محمد

فى ظل انتشار فيروس كورونا وعدم التوصل لعلاج معتمد دوليا لهذا المرض تبقى الوقاية ورفع المناعة هما الحل الأمثل، ومن بين أهم الطرق التى تساعد فى رفع المناعة هي تناول الزنك بجرعات مناسبة.

ووفقا لما أورده موقع "boldsky" يوجد الزنك فى عدد كبير من الأطعمة الطبيعية ولكن قبل ان تتناولها يجب ان تعرف نسبة الزنك فيها ، والجرعة التي يحتاجها الجسم من الزنك، النساء فوق 19 سنة هو 8 ملليجرام وللرجال فوق 14 سنة 11 ملليجرام.
لحم الضأن هو مصدر ممتاز للزنك والعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى ولكن استهلاك لحم الضأن بكميات محدود 3 أونصات من لحم الضأن تحتوي على 6.7 ملي جرام.

المحار غني بالزنك والبروتين الذي يعزز قوة العضلات بفيتامين ج ويحتوي 50 جراما من المحار على 8.3 ملليجرام من الزنك.

بذور القرع تثبت مستويات الكوليسترول وتقلل الإصابة بسرطان الثدي لدى بعد انقطاع الطمث، ويحتوي كوب واحد منها على 6.6 ملليجرام زنك.

حمص الشام يحتوي كوب واحد منه على 2.5 ملليجرام من الزنك وهو 17 في المائة من القيمة اليومية الموصى به كما انها يمنح الشعور بالشبع.

بذور السمسم موازنة الهرمونات. 100 جرام من بذور السمسم تحتوي على 7.8 ملليجرام من الزنك وهى غنية بالبروتين وتخفض الكوليسترول.
 
مسحوق الكاكاو هو مصدر جيد للزنك الذي يعزز المناعة والفلافونويد التي تعمل كمضاد للأكسدة يساعد في منع المرض والالتهاب. 1 أونصة منه تحتوي على 1.9 ملليجرام من الزنك. 

الكاجو غنية بالزنك والأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد في مكافحة أمراض القلب وتعزيز صحة العظام تحتوي أونصة واحدة منه على 1.6 ملليجرام من زنك.

بذور الكتان غنية بالزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تعزيز صحة الدماغ والقلب،و يحتوي 168 جرامًا من بذور الكتان على 7.3 ملليجرام من زنك.

الزبادي هو غذاء بروبيوتيك غني بالزنك والكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الحيوية الأخرى، ويحتوي كوب واحد من الزبادي على 1.4 ملليجرام زنك.

الدجاج غنى بالزنك وفيتامينات ب الأخرى مثل فيتامين ب 12 وفيتامين ب 6 والنياسين وحمض البانتوثنيك. تعمل هذه الفيتامينات على تعزيز التمثيل الغذائي وتحسين صحة الخلايا،. 100 جرام من الدجاج تمتلك ى 1 ملليجرام زنك.

السبانخ هو واحد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة وتحد من الإصابة بأمراض التنكس العصبى القلب والسمنة والسرطان والسكري. يحتوي كوب السبانخ على 1.4 ملليجرام من الزنك.

الفول السوداني الفول السوداني مليء بالزنك والمغذيات الصحية للقلب مثل المغنيسيوم والنحاس وحمض الأوليك والنياسين. يحتوي 146 جرام من الفول السوداني على 4.8 ملليغرام من الزنك

اللوز يحتوى على كميات كبيرة من فيتامين E والزنك مما يخفف من التوتر ويبطئ الشيخوخة  ويحتوي 95 جرامًا من اللوز على 2.9 ملليجرام من الزنك وهو 20 بالمائة من الاحتياج اليومي .

المشروم به كميات كبيرة من الزنك التى ترفع المناعة وتقلل الالتهاب وتحمي القلب ويمنع السرطان ويحسن وظائف المخ..كوب واحد من الفطر به 1.4 ملليجرام زنك.

للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة
للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة
للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة
للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة
للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعام والجرعة المناسبة
للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة
للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة
للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة للوقاية من كورونا.. احصل على الزنك من 14 طعاما والجرعة المناسبة
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