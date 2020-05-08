علاقة الزنك بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

أجريت الكثير من الأبحاث حول العالم عن الفيروس التاجي كورونا، ووجد الأطباء ضرورة تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تقوية المناعة لمقاومة الفيروسات بشكل كبير.
كما وجد الأطباء أن عنصر الزنك من العناصر الغذائية الضرورية في جسم الإنسان لتقوية الجهاز المناعي، ولكن بعد إجراء الدراسات وجد أن الكثير من الأشخاص لديهم نقص الزنك بشكل حاد في الجسم.
ويعد الزنك واحدا من هذه المغذيات الدقيقة التي تساعد في بناء المناعة، وتظهر الدراسات الحديثة أن الزنك يثبط الفيروس التاجي كورونا، عن طريق منع إنزيم رئيسي، وتظهر الأدلة العلمية الموثقة في العقود القليلة الماضية أن استهلاك الزنك يلعب دورًا مهمًا ضد الالتهابات الفيروسية بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي بسبب خصائصه الغذائية المناعية.
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وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد تي مدرسة تشان للصحة العامة، أن نقص الزنك في الجسم تسبب في عجز عشرات الملايين من الأشخاص حديثًا، كما تسبب نقص الزنك في حدوث مشكلة سوء التغذية في جميع أنحاء العالم.
إن تقوية نظام المناعة لدى الأشخاص ضد نزلات البرد والإنفلونزا أمر ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، بسبب تفشي فيروس كورونا، ويجب أن تحتوي وجبتك على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، يجب أيضًا استهلاك الزنك بحكمة لأن جرعة زائدة من الزنك يمكن أن تسبب عسر الهضم والصداع والغثيان.