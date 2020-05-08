بشرى خير.. دواء لالتهاب المفاصل يقضي على فيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة أن نوع من دواء التهاب المفاصل الذي استخدمه الأطباء في محاولاتهم كان له نتائج إيجابية في تحسين حالة المرضى المصابون بفيروس كورونا





ووجد الباحثون أن أكثر من 70 في المائة من العلاج بالأناكينرا ، الذي يباع تحت اسم العلامة التجارية كينريت، أظهر تحسنًا في التنفس وتقليل علامات الالتهاب.





ويقول فريق من مستشفى سان رافاييل في ميلانو بإيطاليا ، إن النتائج التي توصل إليها هي الأولى التي تشير إلى أن الدواء يعمل على علاج التهابات الجسم الناتجة عن الاصابة بالفيروس كما له دور في علاج مشكلة ضيق التنفس ولكن الأمر مازال يحتاج مزيد من البحث.





وقام الباحثون باختبار 29 مريضًا إيطاليًا مصابين بالفيروس التاجي واعطائهم دواء التهاب المفاصل ، ومقارنتهم بـ 16 مريضًا آخرين لم يتم إعطاؤهم نفس الدواء .



