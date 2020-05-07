دراسة صينية تكشف : الجسم ينتج 14 نوعًا من الأجسام المضادة لقتل كورونا

كشفت دراسة علمية جديدة أن الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا التاجي، تختلف أجهزة مناعتهم عن بعض وتنتج أجسامهم أنواع مختلفة من الأجسام المضادة للفيروس.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد وجد الباحثون أن بعض المرضى المصابون بكورونا، طورت أجسامهم خلايا مناعية تمنع الفيروس من الالتصاق بالخلايا، وبعضهم لديه أجسام مضادة تمنع الفيروس من التكرار ، والبعض الآخر لديه خلايا لعبت دورًا في المناعة.





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ويقول الفريق القائم على الدراسة ، بجامعة تسينغهوا في بكين ، الصين ، أن مرضى الفيروسات التاجية لديهم استجابة جهاز مناعة للفيروس ، والتي يتم الحفاظ عليها لمدة أسبوعين على الأقل من الإصابة .

وخلال البحث، وجد الأطباء بعض المرضى لديهم خلايا T تفرز جزيئا يمنع الفيروس من التكاثر داخل الجسم، كما اكتشفوا أن الجسم ينتج 14 نوع من الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس .