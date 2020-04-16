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الزنك والسيلينيوم.. عناصر غذائية لزيادة مناعة الجسم ضد فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:32 ص
الزنك والسيلينيوم
الزنك والسيلينيوم .. عناصر غذائية تقى من الإصابة بفيروس كورو
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هاجر هانئ
قالت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية الطب الطبيعى والتغذية، إن الزنك والسيلينيوم من أهم العناصر المؤثرة في الجهاز المناعي، حيث يؤثر الزنك على جوانب متعددة من الجهاز المناعي؛ فهو ضروري لنمو وتطور الخلايا المناعية، كما يتميز كمضاد للأكسدة خاصة على أغشية الخلايا، مما يقيها من التلف أثناء الالتهابات المصاحبة للأمراض.


وأضافت سوسن غزال، أن نقص عنصر السيلينيوم يزيد من شراسة الفيروسات المختلفة في مهاجمتها للجسم ومنها فيروس الأنفلونزا، مؤكدة أن السيلينيوم يحد من قدرة الفيروسات على التحور وتطوير سلالات أكثر ضراوة - كما يحدث مع الفيروسات المنتشرة حاليا.


وطالبت باهتمام بالأطعمة البحرية، وكذلك اللحوم الحمراء والبذور والمكسرات لاحتوائها على الزنك والسيلينيوم، مشيرة إلى أن المحار يعد أغنى العناصر بالزنك، والمكسرات أغناها بالسيلينيوم، وإذا كان غذاؤك يفتقد هذين العنصرين فيمكنك تناولهما عن طريق المكملات بعد استشارة الطبيب.


نصحت أخصائية الطب الطبيعى والتغذية، بتناول كميات قليلة من الأطعمة المذكورة تفي المناعة وتقى من الإصابة بفيروس كورونا.

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