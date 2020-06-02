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مرأة

لتقوية المناعة.. أطعمة تعوض نقص عنصر الزنك من الجسم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:32 ص
الزنك
الزنك
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هاجر هانئ
يعتبر عنصر الزنك من أهم و أبرز  العناصر الغذائية  التى تساهم فى  تعزيز  جهاز المناعة وتحفزه للقيام بوظائفه و حماية الجسم من الأصابة بـ الأمراض والفيروسات كما أن له دورا هاما كمضاد للأكسدة.

فيينصح الكثير من الأطباء و الباحثين بالأهتمام بتناول الأقراص التى تحتوى على عنصر الزنك، لأن هناك بعض الأشخاص يعانون من نقص الزنك فى الجسم.

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وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الأطعمة التى تساهم فى تعويض الجسم بعنصر الزنك، وأبرزها ما يلي:

-اللحوم الحمراء
-الدجاج
- المحار و الجمبري والسمك
-البسلة  و الفاصولياء الخضراء 
- البيض
- المكسرات
- القمح الكامل غير المقشور
- الفول السوداني و اللوز 
-منتجات الألبان
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لتقوية المناعة.. أطعمة تعوض نقص عنصر الزنك من الجسم

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