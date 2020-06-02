لتقوية المناعة.. أطعمة تعوض نقص عنصر الزنك من الجسم

يعتبر عنصر الزنك من أهم و أبرز العناصر الغذائية التى تساهم فى تعزيز جهاز المناعة وتحفزه للقيام بوظائفه و حماية الجسم من الأصابة بـ الأمراض والفيروسات كما أن له دورا هاما كمضاد للأكسدة.





فيينصح الكثير من الأطباء و الباحثين بالأهتمام بتناول الأقراص التى تحتوى على عنصر الزنك ، لأن هناك بعض الأشخاص يعانون من نقص الزنك فى الجسم.





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وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الأطعمة التى تساهم فى تعويض الجسم بعنصر الزنك، وأبرزها ما يلي:





-اللحوم الحمراء

-الدجاج

- المحار و الجمبري والسمك

-البسلة و الفاصولياء الخضراء

- البيض

- المكسرات

- القمح الكامل غير المقشور

- الفول السوداني و اللوز

-منتجات الألبان