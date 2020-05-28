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تعليم

تقوية جهاز المناعة.. نصائح لحالات كورونا في العزل المنزلي

الخميس 28/مايو/2020 - 09:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إنه يجب على الاشخاص الذين يعانون من أعراض الاصابة بفيروس كورونا، عزل أنفسهم بحجرة في المنزل لمدة 14 يوما مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية .

وأضاف أبو شنب لـ صدي البلد إنه يجب على الشخص الذي تم ظهرت الأعراض عليه لبس الكمامة والجوانتي واستخدام الكحول بشكل مستمر وعدم ملامسة أي شئ خارج الغرفة لحماية باقي أفراد الأسرة وإذا كان يعاني من أمراض مزمنة لابد من الالتزام بمواعيد الدواء المحدد له لأنهم أكثر عرضة للمرض .

وأوضح أن 90% من مصابي فيروس كورونا تتحول نتائجهم الي سلبية بأخذ منشطات الجهاز المناعي وأيضا أكل الفواكهة والخضروات وبعض أدوية البرد.

ونصح أبو شنب بعدم القلق إذا ظهر عليك الاعراض أو تم ايجابية حالتك لان القلق يؤثر على جهاز المناعة بدرجة عالية. 

وأكد ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس، منوها  إلى أن الإصابة تقع أيضا عند ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.

وأشار إلى أن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس هم أصحاب الأمراض المزمنة (السكر، الضغط.. إلخ)، وأيضا المدخنون وما فوق 50 عاما بسبب ضعف المناعة، والأطفال أقل عرضة للفيروس، لذلك يجب على المواطنين تناول الغذاء وممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.

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