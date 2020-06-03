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10 أطعمة تحفز الجسم بعنصر الزنك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال؛عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛فوائد الزنك والأطعمة الغنية به.

يعد الزنك من العناصر الأساسية المهمة لصحة الإنسان، وهو موجود في جميع خلايا الجسم، ويحتاجه لأداء العديد من وظائفه مثل: 


1- تحسين أداء جهاز المناعة.
2- المساعدة على التئام الجروح. 
3- انقسام الخلايا ونموها، واستقلاب الكربوهيدرات.
4- تعزيز عمل الإنسولين.
5- يحتاجه الجسم لحاستي الشم والتذوق. 
6- يساهم في النمو بشكل سليم في فترة الحمل والرضاعة، وخلال مرحلة الطفولة. 

ومن الجدير بالذكر أن الزنك لا يخزن داخل جسم الإنسان، لذا يجب الحصول على ما يكفي منه عن طريق النظام الغذائي اليومي.  

مصادر الزنك في الغذاء يوجد العديد من الأطعمة الغذائية الغنية بمعدن الزنك، القادرة على تلبية الإحتياجات اليومية منه، مثل:

1- اللحوم. 
2- المحاريات. 
3- البقوليات: مثل الحمص، والعدس، والفاصولياء. امتصاص الزنك من المصادر الحيوانية أفضل من امتصاصه من البقوليات. 
3- البذور: بذور القرع، واليقطين، والسمسم، وبذور عباد الشمس
4- المكسرات: كالصنوبر، والفول السوداني، والجوز، والكاجو، واللوز 
5- الحليب ومشتقاته. 
6- البيض. 
7- الحبوب الكامِلة: القمح، والأرز، والشوفان.     
8- البطاطا، والبطاطا الحلوة.
9- الفاصولياء الخضراء، والكرنب.
10- الشوكولاتة الدّاكنة.

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