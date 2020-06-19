علامات بجسمك تؤكد نقص الزنك

إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي ، فقد يكون لديك آثار جانبية مثل تساقط الشعر ، وقلة اليقظة ، والشعور بالذوق والشم. نقص الزنك نادر في الولايات المتحدة ، لكنه لا يزال يحدث في بعض الناس.
الأعراض:
يستخدم الجسم الزنك في إنتاج الخلايا ووظائف المناعة. لا يزال هناك الكثير لتتعلمه عن الزنك ، لكننا نعلم أن الزنك هو جزء أساسي من النمو والتطور الجنسي والتكاثر.
عندما يكون لديك نقص في الزنك ، لا يستطيع جسمك إنتاج خلايا صحية جديدة. هذا يؤدي إلى أعراض مثل:
فقدان الوزن غير المبرر
الجروح التي لا تلتئم
عدم اليقظة
انخفاض حاسة الشم والذوق
إسهال
فقدان الشهية
تقرحات مفتوحة على الجلد