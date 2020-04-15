يهدد الحياة.. كل ما تود معرفته حول أسباب وأعراض وطرق علاج سرطان الرئة.. وأهم الأطعمة التى تزيد من مناعة الرئة

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لتلوث الهواء إلى تجمع المخاط في الرئتين لالتقاط مسببات الأمراض والميكروبات ، مما يجعل صدرك يشعر بالامتلاء والاكتظاظ، ويسبب العديد من الأمراض للرئة والتى يعد من أهمها سرطان الرئة.





ويعد سرطان الرئة الحميد عبارة عن انقسام غير طبيعي للخلايا أو موت الخلايا في أنسجة الرئة أو الشعب الهوائية ما يؤدي إلى تكون الورم، ويتميز سرطان الرئة الحميد عن الخبيث بعدة أمورحسب ما أشار موقع " web md "

• مميزات سرطان الرئة الحميد عن سرطان الرئة الخبيث :- - أورام ليست سرطانية وبالتالي لا تنتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى - تنمو ببطء ويمكن أن تتوقف عن النمو وتنكمش - لا تحتاج عادةً إلى إزالتها - لا تهدد الحياة - يمكن أن تتمدد وتضغط على الأنسجة القريبة منها ولكن لا تدمر أو تحل محل الأنسجة الأخرى



الأمر الصعب في تشخيص المريض بالإصابة بـ سرطان الرئة الحميد، هو تشابه أعراض سرطان الرئة الحميد مع عدة أمراض أخرى، كما أنه لا يمكن الكشف عنها مبكرًا وفي أغلب الأحيان يتم الكشف عنها عن طريق الصدفة، ما قد يتسبب في تطور الحالة الصصحية دون علم المريض بأنه مصاب بـ سرطان الرئة الحميد.

• أشهر أعراض سرطان الرئة الحميد :-

- السعال المستمر - صفير التنفس - صعوبة في التنفس



- البلغم وعادة ما يكون مصحوبًا بالدم - الإصابة بالتهاب رئوي متكرر



ويتم تحديد أسباب للالإصابة بأي مرض، لكن في حالة السرطان عامة، وخاصة سرطان الرئة الحميد يصعب تحديد سبب واضح للإصابة به، لكن هناك العديد من الأمور والعوامل التي تساعد في الإصابة بـ سرطان الرئة الحميد، ومن أبرزها ان تكون من المدخنين.

• عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ سرطان الرئة الحميد :-

- مرض السل - الالتهابات الفطرية في الرئة - الجروح والندبات نتيجة العمليات الجراحية - العدوى من فيروس الورم الحليمي البشري - التدخين

يظن البعض أن الأمراض السرطانية تنقسم لورم حميد و ورم خبيث فقط، لكن في حقيقية الأمر الوضع ليس كذلك في حالة الإصابة بـ سرطان الرئة الحميد، حيث ينقسم سرطان الرئة الحميد لعدة أنواع .

• أنواع سرطان الرئة الحميد :-

- الورم العابي : هو أكثر أنواع أورام الرئة انتشارًا ويمثل حوالي %50 من أورام الرئة الحميدة و %8 من جميع أورام الرئة ويتميز بوجود أنسجة طبيعية مثل النسيج الضام والغضاريف والدهون والعضلات ولكن بكميات غير طبيعية، كما يصعب التفريق بينه وبين العقيدات السرطانية.

- الورم الحليمي : يعد الورم الحليمي أقل انتشارًا من الورم العابي كما ينمو الورم الحليمي في الشعب الهوائية وينقسم إلى ثلاثة أنواع، الورم الحليمي الحرشفي، الورم الحليمي الغدي والورم الحليمي المختلط.



الجدير بالذكر أنه في كثير من الحالات لا يتطلب سرطان الرئة الحميد أي علاج ولكن يتم إجراء فحوصات دورية لمدة عامين على الأقل من أجل ملاحظة أي تغييرات قد تشير إلى وجود السرطان وفي بعض الحالات يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية لإزالة الورم.





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ويمكن أن يساعدك تناول بعض الأطعمة الصحية فى التخلص فى أفادة صحة الرئتين، وذلك وفقًا لما قدمة موقع "boldsky"





- الأسماك

يمكن أن تساعد الأسماك مثل الماكريل والتراوت والسردين والرنجة في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).، ووفقا للباحثين في كلية الطب وطب الأسنان بجامعة روتشستر ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تساعد الجسم على مكافحة التهابات الرئة









- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور هي طعام خارق آخر للرئتين، والمكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز والفستق والمكسرات البرازيلية والبندق والبذور مثل بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور عباد الشمس تزود جسمك بالكثير من المغنيسيوم ، وهو معدن أساسي يعمل كموسع قصبي .









- البروكلي

يحتوي البروكلي على مركب يسمى sulforaphane ، والذي يزيد من نشاط الجين الموجود في خلايا الرئة الذي يحمي العضو من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، كما أنه يحسن تدفق الهواء في الرئتين لدى المصابين بالربو .













ومن طرق العلاج

يعتمد على عدة عوامل، مثل الوضع الصحي العام للمريض، نوع السرطان ودرجته، وخيارات المريض الشخصية.





الجراحة

في الجراحة يزيل الجراح منطقة النسيج التي يتواجد فيها الورم السرطاني، بالإضافة إلى هوامش من الانسجة السليمة المحيطة بها.





أنواع الجراحة

- استئصال (قطع) على شكل مثلث من اجل اخراج الجزء الذي يحتوي على الأنسجة السرطانية.

- استئصال (قطع) الفص الرئوي المصاب لإزالة الأنسجة السرطانية.

- استئصال الرئة

- المعالجة الكيميائية

- المعالجة الاشعاعية

- المعالجة الدوائية المركزة



