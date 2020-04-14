حارب فيروس كورونا بمناعتك.. 7 مصادر طبيعية لفيتامين c

يعد فيتامين سى هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الماء مطلوب في النظام الغذائي اليومي للفرد، ومن المهم ليس فقط تقوية جهاز المناعة لديك ولكن أيضًا من أجل الأداء السليم لجسمك، فيتامين سى هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويعزز نمو الخلايا وكذلك وظيفة الدورة الدموية.





ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم المصادر الطبيعية لفيتامين سى...





- الجوافة

الجوافة هي واحدة من أغنى مصادر فيتامين سي، وتناول واحدة فقط من الجوافة بأكثر من 200 مجم من فيتامين سي، وقد أجريت دراسات مختلفة لفهم تأثير الجوافة على مستوى فيتامين سي وأظهرت أن الاستهلاك المنتظم للفاكهة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الكلي









- الكيوي

غالبًا ما يوصي الخبراء بهذه الفاكهة للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي ، وإدراج هذه الفاكهة في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يصلح هذا النقص ويعزز أيضًا مناعتك ويساعدك على محاربة العدوى .





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- البابايا

إن تناول كوب واحد من البابايا يوفر 87 مجم من فيتامين سي ، مما يجعل الفاكهة مصدرًا جيدًا لفيتامين سى ، والببايا الخام هي أيضًا مصدر كبير لفيتامين ج ، وكذلك فيتامين أ ، وحمض الفوليك ، والألياف الغذائية ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية .





- الفراولة

وباعتبارها فاكهة فائقة لإصلاح نقص فيتامين C ، فإن الفراولة غنية بفيتامين C ويحتوي كوب واحد من الفراولة على 149 في المائة من المدخول اليومي المطلوب، أي أن كوب واحد من أنصاف الفراولة (152 جرامًا) يوفر 89 مجم من فيتامين سي ، وتعد الفراولة هي أيضًا مصدر جيد لمضادات الأكسدة والألياف الغذائية.









- البرتقال

المصدر النهائي لفيتامين ج ، استهلاك البرتقال هو أحد أسهل الطرق للحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين في جسمك، إن استهلاك برتقالة متوسطة الحجم كل يوم يمكن أن يوفر الكمية المطلوبة من فيتامين سي الغذائي.









- الأناناس

الأناناس فاكهة استوائية محملة بالأنزيمات ومضادات الأكسدة والفيتامينات، يحتوي الأناناس على كمية جيدة من فيتامين سي ويساعد على تخفيف الهضم ومشاكل المعدة الأخرى، وثبت أيضًا أن استهلاك الأناناس مفيد في تنظيم دورات الطمث بسبب وجود الإنزيم المسمى بروميلين .





- كانتالوب