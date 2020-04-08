أبرزها تنظيف الرئة.. عصير مذهل له 9 فوائد

يعد الليمون من أفضل الحمضيات التى لها قدرة على تخليص الجسم من السموم وحمايتك من العديد من الامراض أبرزها السرطان إليك أبرز فوائد الليمون التى لا تعرفينها يقدمها موقع "powerofpositivity".
اقرأ أيضا:
علاج الأبهر من الصيدلية أو بالتمارين خلال ثوان
1. يساعد على خفض حرارة الجسم.
يزيد عصير الليمون على خفض درجة حرارة الجسم
2. تحسين المزاج
تساعد الرائحة المنعشة للحمضيات في تخفيف أعراض الاكتئاب مع زيادة مستويات الطاقة.
3. التنفس بشكل أفضل
يساعد الليمون مرضى الربو على التخلص من المخاط وتنظيف المسالك الهوائية.
4. تخفيف أعراض التهاب المفاصل
يطرد السموم والبكتيريا بفضل خصائصه المدرة للبول. يساعد تقليل السموم على تقليل الالتهاب في المفاصل.
5. منع حصوات الكلى
الليمون مسؤول عن تحفيز إنتاج المركب الكيميائي ، سترات البولي ، وهو مركب رئيسي في الوقاية من حصوات الكلى.
6. مطهر موضعي
استخدم عصير الليمون يساعد على التخلص من الخدوش والجروح وتطهبرها بفاعلية
7. يحافظ على الملابس
يمكن لعصير الليمون مع الملح أن يساعد في إزالة العفن والبقع من الملابس.
8 تخفيف الصداع
يمكن أن يكون مزيج الشاي الأخضر والليمون فعالًا مثل الأسبرين في تخفيف الصداع.
9. محاربة رائحة الفم الكريهة
يساعد حمض الستريك في الليمون على موازنة الأس الهيدروجيني لجسمنا مما سيساعد في تدمير البكتيريا في الفم.