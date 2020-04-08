أبرزها تنظيف الرئة.. عصير مذهل له 9 فوائد

يعد الليمون من أفضل الحمضيات التى لها قدرة على تخليص الجسم من السموم وحمايتك من العديد من الامراض أبرزها السرطان إليك أبرز فوائد الليمون التى لا تعرفينها يقدمها موقع "powerofpositivity".







1. يساعد على خفض حرارة الجسم.





2. تحسين المزاج





3. التنفس بشكل أفضل







يطرد السموم والبكتيريا بفضل خصائصه المدرة للبول. يساعد تقليل السموم على تقليل الالتهاب في المفاصل.



5. منع حصوات الكلى

الليمون مسؤول عن تحفيز إنتاج المركب الكيميائي ، سترات البولي ، وهو مركب رئيسي في الوقاية من حصوات الكلى.



6. مطهر موضعي

استخدم عصير الليمون يساعد على التخلص من الخدوش والجروح وتطهبرها بفاعلية



7. يحافظ على الملابس يطرد السموم والبكتيريا بفضل خصائصه المدرة للبول. يساعد تقليل السموم على تقليل الالتهاب في المفاصل.الليمون مسؤول عن تحفيز إنتاج المركب الكيميائي ، سترات البولي ، وهو مركب رئيسي في الوقاية من حصوات الكلى.استخدم عصير الليمون يساعد على التخلص من الخدوش والجروح وتطهبرها بفاعلية7. يحافظ على الملابس



يمكن لعصير الليمون مع الملح أن يساعد في إزالة العفن والبقع من الملابس.



8 تخفيف الصداع

يمكن أن يكون مزيج الشاي الأخضر والليمون فعالًا مثل الأسبرين في تخفيف الصداع.



9. محاربة رائحة الفم الكريهة

يساعد حمض الستريك في الليمون على موازنة الأس الهيدروجيني لجسمنا مما سيساعد في تدمير البكتيريا في الفم.

يمكن لعصير الليمون مع الملح أن يساعد في إزالة العفن والبقع من الملابس.يمكن أن يكون مزيج الشاي الأخضر والليمون فعالًا مثل الأسبرين في تخفيف الصداع.يساعد حمض الستريك في الليمون على موازنة الأس الهيدروجيني لجسمنا مما سيساعد في تدمير البكتيريا في الفم.

يزيد عصير الليمون على خفض درجة حرارة الجسمتساعد الرائحة المنعشة للحمضيات في تخفيف أعراض الاكتئاب مع زيادة مستويات الطاقة.يساعد الليمون مرضى الربو على التخلص من المخاط وتنظيف المسالك الهوائية.4. تخفيف أعراض التهاب المفاصل