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مرأة

تساعد على التركيز والاسترخاء.. 4 حيل تعرف عليها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:02 ص
الأسترخاء
الأسترخاء
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لمياء الياسين

يعد التوتر والقلق هو السمة الغالبة لطلاب الثانوية العامة مع بداية ماراثون الامتحانات ويمكن لطلاب الثانوية العامة التغلب على  الأرق ليلا وصعوبة في النوم و الحصول على نوم لطيف ومريح  حتى يتعافى الجسم والعقل ببعض العلاجات الطبيعية التى  تساعد في جعل الغفوة أسرع إليك وفقا لموقع Bright Side مشروبات سريعه تساعدك  في الحصول على ليلة من النوم العميق


1. الحليب الدافئ
الحليب الدافئ هو أحد أفضل الخيارات لنوم عميق ومريح. يحتوي على التربتوفان ، الذي يزيد من السيروتونين في الدماغ ، وهو مادة تعطينا مشاعر السعادة والرفاهية. يتم إنتاج هرمون الميلاتونين أكثر في ظل هذه الظروف ، وهذا أمر ضروري ، لأنه قادر على إثارة النوم ، حتى في أولئك الذين يعانون من الأرق المزمن.

2. شاي النعناع
يخفف شاي النعناع من آلام المعدة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات و يقلل من شدتها ، مما يسمح للجسم بالاسترخاء بشكل صحيح. إذا كنت تستعد لامتحان  فإن هذا الشاي هو خيار رائع .

3. عصير الكرز
يحتوي عصير الكرز ، مثل الحليب ، على التربتوفان . لذلك ، يمكن أن ينتج هرمون الميلاتونين ، مما يحسن نوعية نومك. تم اختبار هذا العصير في العديد من الدراسات لعلاج الأرق ، وثبت أنه أحد أكثر الخيارات فعالية لمكافحته ، مما يضمن المزيد من ساعات الراحة في الليل.

4. حليب جوز الهند
يحتوي حليب جوز الهند على المغنيسيوم والبوتاسيوم ، وهما معدنان قادران على التركيز الافضل وإرخاء العضلات وضمان نوم جيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه  يساعد الجسم على التوازن والاسترخاء.

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